Φωτογραφίες από το σημείο που τα «έσπασαν» Ρομά σε Θριάσιο και Σπάτα - «Απείλησαν να φέρουν όπλα»

Δύο σοβαρά επεισόδια με πρωταγωνιστές Ρομά καταγράφηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας και στο Κέντρο Υγείας Σπατών – Αρτέμιδας, το βράδυ της Τρίτης (7/7). Σύμφωνα με καταγγελίες, προπηλάκισαν γιατρούς και νοσηλευτές, έσπασαν τζάμια, ενώ φέρονται να απείλησαν να βγάλουν και όπλα!

Το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα, όταν συγγενείς ασθενούς Ρομά αντέδρασαν στην καθυστέρηση διενέργειας αξονικής τομογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέταση δεν πραγματοποιήθηκε άμεσα καθώς προηγήθηκε η εξυπηρέτηση επείγοντος περιστατικού, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών, οι οποίοι φαίνεται να προπηλάκισαν το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια να προκάλεσαν υλικές ζημιές στους χώρους του νοσοκομείου, σπάζοντας τζάμια από γκισέ και αντικείμενα εντός του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονταν περίπου 50 άτομα, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο κλήθηκε η αστυνομία και άμεσα έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους αποχώρησαν, ενώ συνελήφθησαν δύο γυναίκες, ηλικίας 37 και 38 ετών, για τον προπηλακισμό του προσωπικού επεισόδιο και τις υλικές ζημιές.

Ένταση και στο τμήμα Σπατών

Λίγες ώρες αργότερα, νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Κέντρο Υγείας Σπατών – Αρτέμιδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 22:00, τρεις άνδρες ηλικίας 20, 29 και 34 ετών διαπληκτίστηκαν με μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές στον χώρο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Σπατών, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Ωστόσο, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, φέρονται να προκάλεσαν νέα ένταση και ζημιές, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, μεταξύ άλλων για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απείθεια.

Flash.gr

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των περιστατικών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.

Flash.gr

Γιαννάκος: «Έχουμε επανειλημμένα αναδείξει περιστατικά βίας σε βάρος υγειονομικών»

Για τα περιστατικά τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον FLASH, υποστηρίζοντας ότι τα φαινόμενα επιθέσεων σε βάρος εργαζομένων στις δομές Υγείας δεν είναι μεμονωμένα.

«Επανειλημμένως έχουμε αναδείξει επεισόδια με σοβαρούς τραυματισμούς υγειονομικών και καταστροφή δημόσιας περιουσίας στις υγειονομικές μονάδες από Ρομά. Πηγαίνουν κατά ομάδες όταν έχουν έναν ασθενή και, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα ζήτημα και ενώ εξυπηρετούνται κανονικά και τους παρέχουμε υπηρεσίες, σπάνε και τραυματίζουν συναδέλφους χωρίς καμία αιτία», ανέφερε.

Ειδικά για το περιστατικό στα Σπάτα, ο κ. Γιαννάκος δήλωσε ότι «μια ομάδα επτά - οκτώ Ρομά πήγε ένα παιδάκι δύο ετών τραυματισμένο και επειδή οι συνάδελφοι τους είπαν ότι το παιδί ίσως χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο Παίδων, απείλησαν ότι θα πάνε να φέρουν τα όπλα τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «κλήθηκε η αστυνομία, συνέλαβε τρία άτομα, ενώ οι συνάδελφοί μου έδωσαν κατάθεση».

Οι έρευνες για τα δύο περιστατικά συνεχίζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται τα επόμενα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.