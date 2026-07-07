Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης - Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα Ερεσσού, στη Μυτιλήνη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:30 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στη Μυτιλήνη, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.