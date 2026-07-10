Λέσβος: Φωτιά ξέσπασε στην Αγιάσο - Εστάλη 112 για ετοιμότητα
Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην Αγιάσο της Λέσβου.
Μήνυμα 112 έστειλε η Πολιτική Προστασία, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχηματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.