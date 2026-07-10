Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 76χρονο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό από πρόθεση, αλλά και για διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο που προκάλεσε τη φωτιά στο Σισμανόγλειο.

Ο ηλικιωμένος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Σημειώνεται πως ο 76χρονος ομολόγησε κατά την κατάθεσή του ότι έβαλε σκόπιμα φωτιά στον θάλαμο 10, στον πρώτο όροφο της κλινικής. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι άναψε ένα τσιγάρο και ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά λάθος.

Ωστόσο, στη συνέχεια, μετά την εξέτασή του από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά.

Στην Ευελπίδων ο 76χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/RiFnuJNwSN — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση και ήθελε να ξεσπάσει. Για τον λόγο αυτό, έβαλε φωτιά σε στρώμα του θαλάμου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκηνές πανικού και μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση εκκένωσης του νοσοκομείου.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ο 76χρονος εγκατέλειψε το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση των ασθενών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να τον αναζητήσουν στο σπίτι του, όπου και τον εντόπισαν.

Στη συνέχεια προσήχθη στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την άσκηση ποινικής δίωξης και, στη συνέχεια, να παραπεμφθεί στον ανακριτή.