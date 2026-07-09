Σισμανόγλειο: Στάχτη έγινε ο πρώτος όροφος μετά τη φωτιά - Άναψε τσιγάρο στο δωμάτιο ο 76χρονος

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το εσωτερικό του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, όπου ολόκληρη η Α' Παθολογική Κλινική του πρώτου ορόφου υπέστη εκτεταμένες καταστροφές μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7). Οι διάδρομοι έχουν καλυφθεί από νερά, ενώ οι θάλαμοι νοσηλείας έχουν μετατραπεί σε στάχτη, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 04:53 σε θάλαμο νοσηλείας της Α' Παθολογικής Κλινικής, με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα και να καταστρέψει ολόκληρη την κλινική. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ξεκίνησε έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Flash.gr

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου ασθενούς, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος προσήχθη με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. και κατά την προανακριτική διαδικασία ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Άναψε τσιγάρο στο δωμάτιο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια υποστήριξε πως η φωτιά ξέσπασε κατά λάθος, ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο μέσα στον θάλαμο. Παρά τον ισχυρισμό του, τα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. δεν έχουν καταλήξει οριστικά στα συμπεράσματά τους και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό του εμπρησμού από πρόθεση.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, με τους ειδικούς ερευνητές να συλλέγουν επιπλέον στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς.

Flash.gr

Οι εικόνες που έρχονται στο φως από το εσωτερικό του νοσοκομείου αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της φωτιάς. Οι θάλαμοι έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ οι διάδρομοι είναι γεμάτοι νερά από την επιχείρηση κατάσβεσης και καλυμμένοι με υπολείμματα καπνού και αιθάλης, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν στον πρώτο όροφο του Σισμανόγλειου.

«Θα μπορούσε να είχε καεί το μισό νοσοκομείο»

Για πρωτοφανές περιστατικό έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι η φωτιά θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία.

Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 05:00 σε στρώμα κρεβατιού μέσα σε θάλαμο, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του από την αστυνομία.

«Δεν υπήρχε οξυγόνο στον χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα», ανέφερε ο υπουργός, ο οποίος μίλησε για εγκληματική ενέργεια σημειώνοντας ότι η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη.

Η επιχείρηση εκκένωσης και η μάχη με τον καπνό

Ο κ. Γεωργιάδης εξήρε την άμεση αντίδραση της διοίκησης και του προσωπικού του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με τάξη και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Όπως περιέγραψε, η νοσηλεύτρια υπηρεσίας αντιλήφθηκε αμέσως τη φωτιά, ενώ το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυνση των ασθενών και άνοιξε τα παράθυρα, ακόμη και σπάζοντας τζάμια, ώστε να απομακρυνθεί ο καπνός.

«Έχει καταστραφεί μια κλινική από μια ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα. Ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα συστήματα πυρόσβεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν συνδέεται με τη φωτιά ο θάνατος της 90χρονης

Αναφερόμενος στον θάνατο της 90χρονης ασθενούς, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σύνδεση με το περιστατικό.

Όπως είπε, η γυναίκα υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά και δεν είχε εισπνεύσει καπνό, ενώ ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Τα υπόλοιπα θα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία», σημείωσε ο υπουργός, αφήνοντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης στις αρμόδιες αρχές.

Μεγάλες ζημιές στην κλινική

Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε τμήμα της κλινικής, ενώ οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά και τον ρόλο του ατόμου που έχει προσαχθεί.

Συγκλονιστικές ήταν οι μαρτυρίες ασθενών που έζησαν το περιστατικό: