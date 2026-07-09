Πειραιάς: Συνελήφθη 47χρονος με πάνω από 7 κιλά κάνναβης - Είχε στήσει υδροπονική καλλιέργεια

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Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση που αποκάλυψε μεγάλες ποσότητες κάνναβης, εξοπλισμό διακίνησης και πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας.

Ο 47χρονος συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και νόμιμη κατ' οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τη συνδρομή της ειδικά εκπαιδευμένης σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, «ΚΕΛΛΥ».

Πάνω από 7 κιλά κάνναβης και εξοπλισμός διακίνησης

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 47χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 7 κιλά κάνναβης σε διάφορες μορφές και συσκευασίες.

Ειδικότερα, οι Αρχές βρήκαν:

6.890 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης σε γυάλινα δοχεία,

488 γραμμάρια κάνναβης σε σακούλες, νάιλον συσκευασίες και χάρτινο κυτίο,

62 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

17 γραμμάρια κέικ κάνναβης,

πλήθος σπόρων κάνναβης.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο με βαλιτσάκι μεταφοράς, τρία κουτιά με φυσίγγια διαμετρήματος 4,5 χιλιοστών, δύο ζυγαριές ακριβείας, πλήθος κενών πλαστικών συσκευασιών και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Αποκάλυψαν υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε αποθηκευτικό χώρο πίσω από την κύρια κατοικία του συλληφθέντα, όπου οι λιμενικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Η εγκατάσταση αποσυναρμολογήθηκε και κατασχέθηκε στο σύνολό της, ενώ όλα τα ευρήματα της επιχείρησης τέθηκαν στη διάθεση των Αρχών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.