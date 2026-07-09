Σύλληψη 50χρονου για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος

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Σύλληψη ενός 50χρονου πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής τις πρωινές ώρες της 6/7, όπως έκανε γνωστό η αστυνομία, για υπόθεση εξαπάτησης γυναίκας που διαπράχθηκε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του, στις 4/7 επικοινώνησαν τηλεφωνικά με 71χρονη γυναίκα, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τιμαλφή εντός σακούλας, τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και της αφαίρεσαν.

Η εκτιμώμενη χρηματική αξία των αφαιρεθέντων υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ.

Σε βάρος του 50χρονου, ο οποίος τακτοποιήθηκε από την προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί του, οι οποίοι αναζητούνται.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή, όσο και σε οικίες του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.