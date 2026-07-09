Κρήτη: Σύλληψη διευθυντή ξενοδοχείου μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζομένου

Στη σύλληψη διευθυντή ξενοδοχείου στην περιοχή της Χερσονήσου στην Κρήτη προχώρησαν οι αστυνομικές έπειτα από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου στην επιχείρηση πως ο εργοδότης χειροδίκησε σε βάρος του, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νέας Κρήτης, ο ανήλικος μετέβει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής εχθές το πρωί, συνοδευόμενος από τους γονείς του, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό που συνέβη, σύμφωνα με τον ίδιο, εις βάρος του.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν σήμερα Πέμπτη (9/7) το πρωί στη σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.