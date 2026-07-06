Θύμα απάτης γνωστή εφοπλίστρια: Άρπαξαν 4 εκατομμύρια ευρώ από εταιρεία μέσω διαδικτύου

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης με «λάφυρο» 4 εκατομμύρια ευρώ έπεσε ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει σε γνωστή εφοπλίστρια, με δύο άγνωστους δράστες να καταφέρνουν να μεταφέρουν τεράστια χρηματικά ποσά της επιχείρησης σε ξένο τραπεζικό λογαριασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 από εκπρόσωπο της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας.

Οι άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και, χρησιμοποιώντας παραπλανητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε με την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής, πέτυχαν τη μεταφορά χρηματικού ποσού ύψους 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί. Πρόκειται για το νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα της απάτης, καθώς και το άτομο που εμπλέκεται στη διαχείρισή του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.

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Ανακτήθηκαν τα κλεμμένα χρήματα

Παράλληλα, στο πλαίσιο άμεσων και συντονισμένων ενεργειών στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, κατέστη δυνατή η πλήρης ανάκτηση των αφαιρεθέντων κεφαλαίων των 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και συνεργασίας, επιτεύχθηκε αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια η πλήρης ανάκτησή τους, αποτρέποντας την κατάτμηση και περαιτέρω διακίνησή τους σε τρίτους λογαριασμούς, ενώ ταυτοποιήθηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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Τι είναι οι απάτες τύπου Business Email Compromise

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία, η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναγνώρισης και αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων.

Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται διεθνώς στις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων.

Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή προσομοιώνουν εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμο στάδιο οικονομικών συναλλαγών, τροποποιώντας τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρηματικά ποσά να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC), καθώς και χρήσιμες συμβουλές πρόληψης και προστασίας για επιχειρήσεις και εργαζομένους, είναι διαθέσιμες σε σχετικό ιστότοπο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.