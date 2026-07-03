Εξάρθρωση «οικογενειακής» σπείρας τηλεφωνικών απατών με λεία άνω των 1,6 εκατ. ευρώ - 7 συλλήψεις

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Αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Ζεφύρι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε και το επιχειρησιακό «κέντρο» της οργάνωσης, από όπου γίνονταν οι τηλεφωνικές απάτες.

Επτά συλλήψεις - Ανάμεσά τους δύο αρχηγικά μέλη

Συνολικά συνελήφθησαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων δύο βασικά μέλη που φέρονται να είχαν τον συντονισμό του κυκλώματος, καθώς και τηλεφωνητές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με συστηματική στόχευση ανυποψίαστων πολιτών.

Οι δράστες:

έκαναν καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, αξιοποιώντας τηλεφωνικούς καταλόγους

παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές

επικαλούνταν φορολογικές υποθέσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροές ρεύματος

έπειθαν τα θύματα να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία

στη συνέχεια τα παραλάμβαναν επιτόπου, προσποιούμενοι καταμέτρηση ή εκτίμηση

Τα αρχηγικά μέλη είχαν την εποπτεία και τον συνολικό συντονισμό, ενώ οι τηλεφωνητές αναλάμβαναν την εξεύρεση θυμάτων, την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων.

«Οικογενειακή επιχείρηση» με μέτρα ασφαλείας

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση λειτουργούσε με συγγενική δομή, καθώς τα μέλη της συνδέονταν μεταξύ τους οικογενειακά και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους:

άλλαζαν συχνά χώρο λειτουργίας του «τηλεφωνικού κέντρου»

χρησιμοποιούσαν διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις

είχαν εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης και ρολά ασφαλείας

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

13 κινητά τηλέφωνα

καρτοκινητές συνδέσεις

σημειωμένα φύλλα τηλεφωνικών καταλόγων

κοσμήματα (βραχιόλια, μενταγιόν, αλυσίδα)

ένα όχημα

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, το συνολικό οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη προσδιορισμό της δράσης και τυχόν επιπλέον εμπλοκών.