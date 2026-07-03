Σπουδαστής της Σχολής Δικαστών με πλαστό πτυχίο: Πώς «πιάστηκε» - Δεν είναι η πρώτη φορά

Πλαστό πτυχίο προέκυψε ότι κατέθεσε ένας υποψήφιος δικαστικός γραμματέας ο οποίος προσλήφθηκε σε διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης και εκπαιδευόταν στη Σχολή Δικαστών Θεσσαλονίκης. Είναι το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται, καθώς πριν σχεδόν έναν χρόνο είχε εντοπιστεί κι άλλη μία σπουδάστρια του τμήματος Δικαστικών Γραμματέων που είχε καταθέσει πιστοποιητικό σπουδών το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν γνήσιο. Αυτομάτως, στο μυαλό έρχεται η υπόθεση της καθαρίστριας που είχε φυλακιστεί γιατί πλαστογράφησε το απολυτήριο Δημοτικού, στην προσπάθεια της να βρει δουλειά.

Στην προκειμένη περίπτωση, πριν μία εβδομάδα, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και τη διασταύρωση στοιχείων με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, προέκυψε ότι το εν λόγω πτυχίο Πληροφορικής ανήκε σε άλλον άνθρωπο – στον πραγματικό πτυχιούχο που ήταν διαφορετικό πρόσωπο από αυτόν που το υπέβαλε. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο συγκεκριμένος σπουδαστής αποβλήθηκε από τη Σχολή ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την ποινική μεταχείριση του υπαιτίου.

Στη Εθνική Σχολή Δικαστών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), εκτός από τα τμήματα Εισαγγελέων και Δικαστών, λειτουργεί και το τμήμα Δικαστικών Γραμματέων όπου εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι γραμματείς των δικαστηρίων πριν διοριστούν και τοποθετηθούν στις διάφορες δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Προηγουμένως, οι υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις καταθέτουν τα πιστοποιητικά σπουδών τους, όπως είναι τα πτυχία ΑΕΙ, απολυτήρια Λυκείου κ.α. Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται στο υπουργείο Δικαιοσύνης και γίνεται έλεγχος διασταύρωσης με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία φαίνεται ότι προέρχονται.

Τον Μάιο του 2025, δικαστική γραμματέας που εκπαιδευόταν στη Σχολή Δικαστών Θεσσαλονίκης, αποβλήθηκε μετά την αποκάλυψη ότι το πτυχίο Νομικής που χρησιμοποίησε για την πρόσληψή της ήταν πλαστό. Και στη δική της περίπτωση κινήθηκαν οι διαδικασίες και ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές αρχές για την απόδοση ποινικών ευθυνών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η πρώην πλέον γραμματέας είχε χρησιμοποιήσει το πλαστό πτυχίο κάνοντας μέχρι και άσκηση για την απόκτηση άδειας δικηγόρου στην περιοχή από την οποία κατάγεται.