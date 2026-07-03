Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σπιρομετρήσεις για καπνιστές – Πώς θα κλείσετε ραντεβού

Δωρεάν σπιρομέτρηση για καπνιστές για έγκαιρη διάγνωση της ΧΑΠ θα κάνει την επόμενη εβδομάδα ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Τα Δημοτικά Ιατρεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με εθελοντή πνευμονολόγο, πρόκειται να πραγματοποιήσουν δωρεάν σπιρομέτρηση σε καπνιστές ή πρώην καπνιστές ή σε άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, άνω των 40 ετών, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Διαβάστε περισσότερα για τις δωρεάν σπιρομετρήσεις από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.