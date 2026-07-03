Χρυσές λίρες, στοίβες χαρτονομισμάτων και ρολόγια: Χλιδάτη η ζωή της οικογενειακής σπείρας απατών

Πολυτελή ρολόγια, δεσμίδες χαρτονομισμάτων, χρυσές λίρες και επιδείξεις πλούτου συνθέτουν το προφίλ των μελών της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 1,6 εκατ. ευρώ.

Οι φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων αποτυπώνουν τον τρόπο ζωής που είχαν υιοθετήσει. Σε αυτές εμφανίζονται να ποζάρουν κρατώντας μεγάλες ποσότητες μετρητών, στοίβες από χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ, χρυσές λίρες, αλλά και φορώντας πανάκριβα ρολόγια, επιδεικνύοντας τα χρήματα που, σύμφωνα με τις Αρχές, προέρχονταν από την παράνομη δράση τους.

Η σπείρα φέρεται να εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματά τους να παραδώσουν μετρητά και τιμαλφή, αποσπώντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περισσότερα από 1,6 εκατ. ευρώ.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, αποκόμματα τηλεφωνικών καταλόγων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να βρίσκουν τα στοιχεία επικοινωνίας των υποψήφιων θυμάτων και να οργανώνουν τις τηλεφωνικές απάτες.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αποδομήθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη (2/7) στο Ζεφύρι από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος και το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες υποθέσεις απάτης.

Επτά συλλήψεις - Ανάμεσά τους δύο αρχηγικά μέλη

Συνολικά συνελήφθησαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων δύο βασικά μέλη που φέρονται να είχαν τον συντονισμό του κυκλώματος, καθώς και τηλεφωνητές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με συστηματική στόχευση ανυποψίαστων πολιτών.

Οι δράστες:

έκαναν καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, αξιοποιώντας τηλεφωνικούς καταλόγους

παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές

επικαλούνταν φορολογικές υποθέσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροές ρεύματος

έπειθαν τα θύματα να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία

στη συνέχεια τα παραλάμβαναν επιτόπου, προσποιούμενοι καταμέτρηση ή εκτίμηση

Τα αρχηγικά μέλη είχαν την εποπτεία και τον συνολικό συντονισμό, ενώ οι τηλεφωνητές αναλάμβαναν την εξεύρεση θυμάτων, την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων.

«Οικογενειακή επιχείρηση» με μέτρα ασφαλείας

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση λειτουργούσε με συγγενική δομή, καθώς τα μέλη της συνδέονταν μεταξύ τους οικογενειακά και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους:

άλλαζαν συχνά χώρο λειτουργίας του «τηλεφωνικού κέντρου»

χρησιμοποιούσαν διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις

είχαν εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης και ρολά ασφαλείας

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

13 κινητά τηλέφωνα

καρτοκινητές συνδέσεις

σημειωμένα φύλλα τηλεφωνικών καταλόγων

κοσμήματα (βραχιόλια, μενταγιόν, αλυσίδα)

ένα όχημα

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, το συνολικό οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη προσδιορισμό της δράσης και τυχόν επιπλέον εμπλοκών.