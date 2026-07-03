Παρήσταναν τους λογιστές και «άρπαξαν» 180.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Ένας ημεδαπός συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε συμμορία που εξαπατούσε ηλικιωμένους αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συμμορίας και της απάτης κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα.

Το τέχνασμα με την αντικατάσταση των χαρτονομισμάτων

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το διάστημα 25-26 Ιουνίου οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες, προσποιούμενοι τους λογιστές.

Με το πρόσχημα ότι επίκειται αντικατάσταση των χαρτονομισμάτων του ευρώ και ότι τα χρήματα που διατηρούσαν στα σπίτια τους θα έχαναν την αξία τους, τους καλούσαν να παραδώσουν μετρητά. Παράλληλα, ζητούσαν να συγκεντρώσουν χρυσαφικά και κοσμήματα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι έπρεπε να καταγραφούν, ώστε να αποφύγουν δήθεν πρόστιμα από την Εφορία.

Δύο ηλικιωμένες έπεσαν θύματα

Με αυτό το τέχνασμα, οι επιτήδειοι κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχές της Θεσπρωτίας.

Από τη μία απέσπασαν περίπου 180.000 ευρώ, ενώ από τη δεύτερη χρυσαφικά αξίας περίπου 4.000 ευρώ. Παράλληλα, επιχείρησαν να εξαπατήσουν και τρίτη ηλικιωμένη, η οποία αντιλήφθηκε εγκαίρως την απάτη και δεν παρέδωσε χρήματα ή αντικείμενα αξίας.

Ο ρόλος του συλληφθέντα

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς ήταν το άτομο που παραλάμβανε τα χρήματα και τα τιμαλφή από τα θύματα, λειτουργώντας ως ο «εισπράκτορας» της συμμορίας.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν το πρωί της Παρασκευής στην Ηγουμενίτσα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 450 ευρώ, καθώς και η μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του προς τις κατοικίες των θυμάτων.

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης

Η Δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Στη συνέχεια, η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής ομάδας.