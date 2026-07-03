Θράκη: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 50 «όπλα-φαντάσματα» σε φορτηγό στον Έβρο

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Στη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες της Τετάρτης 1 Ιουλίου 2026.

Δύο φορτηγά - Ο ένας ως «προπομπός»

Στο πλαίσιο της επιτήρησης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στον Έβρο.

Από την παρακολούθηση προέκυψε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού έναν ταξιδιωτικό σάκο και μία βαλίτσα.

Μέσα τους βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και το όχημα μεταφοράς.

ΕΛΑΣ

ΕΛΑΣ

«Όπλα-φαντάσματα» χωρίς σειριακούς αριθμούς

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι τα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς, γεγονός που τα κατατάσσει στα λεγόμενα «όπλα-φαντάσματα», όπως και σε παλαιότερες υποθέσεις που είχε εξιχνιάσει η ίδια υπηρεσία.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.