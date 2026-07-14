Απάτη-«καρουζέλ» 47 εκατομμυρίων ευρώ: Έφοδοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στον ΦΠΑ που έχουν ερευνηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τις ζημίες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας να εκτιμώνται σε περίπου 47 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα συντονισμένες έφοδοι σε Αττική και Καστοριά, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα τόσο μεγάλης αξίας, γεγονός που αναδεικνύει τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Στο επίκεντρο κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση αφορά εικαζόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι, κατά την περίοδο 2021-2025, οι ύποπτοι αξιοποίησαν αλυσίδα εταιρειών-«εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ ή να εξασφαλίζουν παράνομες επιστροφές φόρου που ουδέποτε είχε καταβληθεί.

Ζημία σχεδόν 47 εκατομμυρίων ευρώ

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το φερόμενο κύκλωμα προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μη καταβολής ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν αποδόθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.

Δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο.

Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και εξειδικευμένων ερευνών για την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών μηχανισμών απόκρυψης.

Δέσμευση 88 ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στη διαδικασία συνέδραμε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία υποστήριξε τον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση.