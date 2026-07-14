Στη φυλακή ο 74χρονος για την φωτιά στο Σισμανόγλειο

Στη φυλακή μετά την απολογία του οδηγείται ο 74χρονος για την πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης (9/7) στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο.



«Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.



Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται πως ο 76χρονος ομολόγησε κατά την κατάθεσή του ότι έβαλε σκόπιμα φωτιά στον θάλαμο 10, στον πρώτο όροφο της κλινικής. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι άναψε ένα τσιγάρο και ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά λάθος.

Ωστόσο, στη συνέχεια, μετά την εξέτασή του από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά.

Στην Ευελπίδων ο 76χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/RiFnuJNwSN — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ο 76χρονος εγκατέλειψε το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση των ασθενών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να τον αναζητήσουν στο σπίτι του, όπου και τον εντόπισαν.

Στη συνέχεια προσήχθη στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την άσκηση ποινικής δίωξης και, στη συνέχεια, να παραπεμφθεί στον ανακριτή.