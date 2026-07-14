Οριοθετήθηκε η Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00 σε αγροτική περιοχή στην Περαία Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές,εννέα πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.

Ενεργοποιήθηκε το 112

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 18:22, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονται στην περιοχή Όσιας Ξένης Θεσσαλονίκης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Όσιας_Ξένης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026

Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί σήμερα σε υψηλή επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών, με τον δείκτη κινδύνου να βρίσκεται στην κατηγορία 3. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.