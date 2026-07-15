Φωτιά τώρα στον Κολινδρό Πιερίας - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν από νωρίς το πρωί, με επίγειες και εναέριες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολινδρό Πιερίας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές δυνάμεις για τον περιορισμό του μετώπου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα περίπου στις 11:00 το πρωί και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού ενισχύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.