Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά σε 3 Περιφέρειες - Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που καταγράφεται σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τρεις Περιφέρειες βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό (κατηγορία κινδύνου 4).

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καταγράφεται στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Π.Ε. Χίου, Π.Ε. Σάμου και Π.Ε. Ικαρίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Π.Ε. Καλύμνου και Π.Ε. Κω

Περιφέρεια Κρήτης

Ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή απαιτείται στα νησιά Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κω, καθώς και σε ολόκληρη την Κρήτη, όπου οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων εστιών.