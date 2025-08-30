Επιστροφή Τσίπρα: Η παρέμβαση στη μνήμη Σαντορινιού «φωτογραφίζει» το μέλλον

Ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνει τις δημόσιες εμφανίσεις του, εν μέσω φημών για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η τελευταία του παρέμβαση, με αφορμή ένα συμπόσιο στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού στη Σύμη, λειτούργησε ως πολιτική δήλωση, περιέχοντας αιχμές για την κυβέρνηση και αναφορές στις μάχες της δικής του διακυβέρνησης.

Το μήνυμα για το χθες και το σήμερα

Στην παρέμβασή του, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Νεκτάριο Σαντορινιό ως «νησί σταθερότητας» κατά τη διάρκεια της «σκληρής αναμέτρησης» με τους δανειστές. Υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η «κυβερνώσα αριστερά» που αγωνίστηκε για την «απαλλαγή της πατρίδας μας από τη μνημονιακή επιτροπεία».

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε βολές κατά της σημερινής κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι εγκατέλειψε εμβληματικά έργα του Σαντορινιού, όπως το μεταφορικό ισοδύναμο. Κλείνοντας, δεσμεύτηκε να συνεχίσει στον «δρόμο του αγώνα για μια δικαιότερη κοινωνία», κάνοντας λόγο για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η πολιτική κίνηση πριν την «ολική επαναφορά»

Οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, όμως, δεν είναι τυχαίες. Ο ίδιος προετοιμάζεται να καταθέσει στον δημόσιο διάλογο τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν την περίοδο 2014-2019, μέσω ενός βιβλίου που ετοιμάζει. Το βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί στα τέλη του 2025, θα αποτελέσει ένα πολιτικό «όπλο» στα χέρια του πρώην πρωθυπουργού.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η κυκλοφορία του βιβλίου θα αποτελέσει την τελευταία κίνηση πριν την ολική επαναφορά του στην πολιτική σκηνή, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου.