Κικίλιας για Νεκτάριο Σαντορινιό: «Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο»

«Η Σύμη τίμησε χθες έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, που συνδέθηκε με τον τόπο και τη νησιωτικότητα. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε το νησί του και υπηρέτησε με αφοσίωση την πολιτική. Λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς» τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη Σύμη, στην τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα, που από εδώ και στο εξής θα φέρει το όνομα «Επιβατικός – Εμπορικός Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός».



Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η ονοματοδοσία του λιμανιού στο όνομά του είναι μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του, πέρα και πάνω από κομματικές διαφορές». Και πρόσθεσε: «Σεβόμαστε όσους δούλεψαν με πίστη και αφοσίωση για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους τους και για τη ναυτική μας παράδοση. Αυτή είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας: να αναγνωρίζουμε το έργο και να τιμούμε εκείνους που πάλεψαν για τον κοινό σκοπό, ακόμη κι αν βρεθήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός (1972-2023), με ρίζες από τη Σύμη, υπήρξε η πολιτική προσωπικότητα που έκανε πράξη τη συνταγματική αρχή της νησιωτικότητας. Με τη δράση και την αφοσίωσή του, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική για τα νησιά, υπερασπιζόμενος με συνέπεια την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.



Ως υφυπουργός και, ακολούθως, ως αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υλοποίησε μια σειρά σημαντικών έργων, με την κορωνίδα να είναι το Μεταφορικό Ισοδύναμο.



Ο αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός, με ρίζες από το νησί της Σύμης, συντόνισε με αποτελεσματικότητα όλους τους κρατικούς και τοπικούς φορείς, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές που υπέστη το λιμάνι της Σύμης και άλλες περιοχές του νησιού καθώς και να υποστηριχθούν κάτοικοι και επιχειρηματίες μετά από τις καιρικές καταστροφές του 2017.

