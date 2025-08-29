Σύμη: Σε «Νεκτάριος Σαντορινιός» θα μετανομαστεί ο λιμένας

Τη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού τιμούν ο Δήμος Σύμης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου δίνοντας το όνομά του στον λιμένα.

Σε ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται ότι το Σάββατο 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το Συμπόσιο «Νεκτάριος Σαντορινιός – Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών», καθώς και τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα.

Στο συμπόσιο, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο δήμαρχος Σύμης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Σωκράτης Φάμελλος, αλλά και ο δήμαρχος Ρόδου.

Η ανακοίνωση του δήμου Σύμης

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο δήμος Σύμης επεσήμανε:

«Ο Νεκτάριος Σαντορινιός (1972-2023) υπήρξε η πολιτική προσωπικότητα που έκανε πράξη τη συνταγματική αρχή της νησιωτικότητας. Με τη δράση και την αφοσίωσή του, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική για τα νησιά, υπερασπιζόμενος με συνέπεια την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως υφυπουργός και, ακολούθως, ως αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υλοποίησε μια σειρά σημαντικών έργων, με την κορωνίδα να είναι το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Ο αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός, με ρίζες από το νησί της Σύμης, συντόνισε με αποτελεσματικότητα όλους τους κρατικούς και τοπικούς φορείς ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές που υπέστη το λιμάνι της Σύμης και άλλες περιοχές του νησιού, καθώς και να υποστηριχθούν κάτοικοι και επιχειρηματίες, μετά από τις καιρικές καταστροφές του 2017.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και στο έργο του, ο Δήμος Σύμης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου συνδιοργανώνουν την Τελετή Ονοματοδοσίας του Λιμένα Σύμης (θέση Πέταλο) σε Επιβατικός-Εμπορικός Λιμένας Σύμης «Νεκτάριος Σαντορινιός», το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, στις 17:30.

Στην τελετή θα χαιρετήσουν:

ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας,

ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας,

ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και

ο Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, από τις 12.30 έως τις 15.00, στο Δημοτικό Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Σύμης θα πραγματοποιηθεί το Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός» με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών».

Το Συμπόσιο θα χαιρετήσουν:

ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας,

ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (βιντεοσκοπημένο),

ο Υπουργός Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής Βασίλης Κικίλιας,

ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και

ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.

Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από τους ακόλουθους έγκριτους ομιλητές:

Διονύσης Θεοδωράτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Attica Group: «Νεκτάριος Σαντορινιός – Μια ζωή αφιερωμένη στον τόπο και στους ανθρώπους του»

Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Μεταφορικό Ισοδύναμο. Υπάρχει επόμενο βήμα;».

Κώστας Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΦΝΗ ΑΟΤΑ Α.Ε.: «Ολοκληρωμένες στρατηγικές νησιωτικής βιώσιμης ανάπτυξης - Από το όραμα στην πραγματικότητα»

Γιάννης Σπιλάνης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου - Διευθυντής Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης Αιγαίου: «Νησιά: από την ευθραυστότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα».

Θα ακολουθήσει συζήτηση και παρεμβάσεις από αυτοδιοικητικούς και άλλους συνεργάτες του αείμνηστου Νεκτάριου Σαντορινιού. Τον συντονισμό του Συμποσίου έχει η Πόλυ Χατζημάρκου, ειδική σύμβουλος πολιτιστικής διοίκησης».