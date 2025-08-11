Έρχεται «ημερήσιο εισιτήριο αποβίβασης» και σε Παξούς, Ιθάκη - Τι λένε οι δήμαρχοι

Δύο δημοφιλή νησιά του Ιονίου, οι Παξοί και η Ιθάκη, φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σύμης και να επιβάλουν εισιτήριο αποβίβασης στους ημερήσιους επισκέπτες, ως μέτρο αντιμετώπισης της αυξημένης πίεσης που προκαλεί ο υπερτουρισμός.

Σημειώνεται πως η Σύμη έχει ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα στο υπουργείο Εξωτερικών για την έγκριση επιβολής τέλους ύψους 3 ευρώ ανά ημερήσιο επισκέπτη, και οι δήμοι των Παξών και της Ιθάκης φέρονται να προσανατολίζονται στην υιοθέτηση αντίστοιχης πρωτοβουλίας.

Ο δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε δεχτεί πρόταση για διάλογο από αρκετούς δήμους, πέραν των Παξών, ώστε να ξεκινήσει μια διαβούλευση για το θέμα. Μετά την καλοκαιρινή περίοδο, θα εξετάσουμε πού εντοπίζεται το πρόβλημα, πώς δημιουργείται και ποια μπορεί να είναι η λύση, και αναλόγως θα κινηθούμε, βάσει και της πρότασης που έχει ήδη καταθέσει ο δήμαρχος της Σύμης».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως, αν και στην Ιθάκη δεν καταγράφεται τόσο μεγάλος αριθμός ημερήσιων αφίξεων με πλοία, υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα μέσω ιδιωτικών σκαφών, από τον Απρίλιο μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. «Αυτά τα σκάφη δεν πληρώνουν όσα θα έπρεπε», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε ζητήσει εδώ και 4-5 χρόνια να αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική, ώστε οι δήμοι και τα λιμενικά ταμεία να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν το δικό τους τέλος στην άφιξη των σκαφών», συμπλήρωσε.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και ο δήμαρχος Παξών, Σπύρος Βλαχόπουλος: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας στο νησί, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω της ημερήσιας κρουαζιέρας. Μιλάμε για 3.500 έως 4.000 ανθρώπους την ημέρα. Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αριθμό, που αναμφίβολα ενισχύει την ιδιωτική οικονομία του νησιού, αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώνει τα οικονομικά του δήμου».