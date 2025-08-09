Κουφονήσια: Από ήρεμος παράδεισος στη «δίνη»... του υπερτουρισμού - «Χωράτε κι άλλοι ρε»

Κάποτε τα Κουφονήσια ήταν το απόλυτο καταφύγιο για όσους αναζητούσαν γαλήνη, αυθεντικότητα και κυκλαδίτικη απλότητα. Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Βίντεο που κυκλοφορούν στο Tik Tok τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτουν την πραγματικότητα του Αυγούστου στο νησί: κατάμεστα σοκάκια, ατελείωτες ουρές στα μαγαζιά, στριμωξίδι στις παραλίες και μια αίσθηση… «ασφυξίας».

Οι χρήστες των social media, ντόπιοι και επισκέπτες, εκφράζουν την απογοήτευσή τους, επισημαίνοντας τη ραγδαία αλλοίωση της φυσιογνωμίας του νησιού. «Κάποτε ήταν ήσυχα και μαγικά. Τώρα δεν βρίσκεις ούτε πού να σταθείς», γράφει ένας χρήστης, ενώ άλλοι μιλούν για «χάλι».

Η «τουριστική υπερέκθεση» φαίνεται να έχει χτυπήσει για τα καλά τα Κουφονήσια, τα οποία – αν και μικρά σε μέγεθος – προσπαθούν να ανταποκριθούν στη ραγδαία αυξημένη ζήτηση. Ωστόσο, η έλλειψη υποδομών, σε συνδυασμό με την υπερπροσέλευση, έχει φέρει κόπωση, τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Το Τik Tok η νέα «φωνή» αγανάκτησης

Το TikTok έχει γίνει η νέα «φωνή» αυτής της αντίδρασης, με χιλιάδες views και σχόλια να αποτυπώνουν το ίδιο μήνυμα: τα Κουφονήσια άλλαξαν – και όχι απαραίτητα προς το καλύτερο.

«Ρε που κατάντησε το όμορφο κάποτε Κουφονησακι»,«Είναι λυπηρό να σου αρέσει αυτό. Γούστα όμως. Οκ»,«Πριν δεκαπέντε χρόνια είμασταν εμείς και τα αγριοκάτσικα»,«Για αυτό το λόγο το δωμάτιο το δίνουν 150 ευρώ στα Κουφονήσια! Κονομάνε»,«Πάλι καλά είχα πάει πριν 10 χρόνια … δεν πλησιάζεις πλέον»,«Βούρκος λέγεται αυτό». «Τα μάθανε όλοι, γι αυτό το χάλι. Πρέπει να πας of season για να το ευχαριστηθείς δυστυχώς», «Έτσι ακριβώς έπαθα ωτίτιδα, πήρα το πρώτο καράβι και έφυγα (εννοείται γιατρός στο νησί δεν υπήρχε)», «Μέχρι πριν 20 χρόνια ήταν το Κουφονήσι, τώρα είναι ένα τουρλουμπουκι όπως παντού», «ότι χειρότερο», «λυπηρό τουλάχιστον», «κατάντια», «χωράτε κι άλλοι ρε, μας κατέστρεψε το Tik Tok» είναι μόνο μερικά από τα χιλιάδες σχόλια που αποτυπώνουν αυτή την αντίδραση.

Οι εικόνες πραγματικά θυμίζουν περισσότερο Μύκονο high season, παρά τον ήσυχο μικρό παράδεισο που ξέραμε. Και εγώ αναρωτιέμαι: Πόσο τουρισμό μπορεί να «σηκώσει» ένα μικρό νησί χωρίς να χάσει την ψυχή του; Μήπως η ανάγκη μας να «ανακαλύπτουμε συνεχώς νέους προορισμούς τελικά τους καταστρέφει; Μήπως ο καθένας από εμάς, με τα stories, τα tags και τις viral αναρτήσεις, συμβάλλει – άθελά του – σ’ αυτόν τον υπερκορεσμό;

Ίσως ήρθε η στιγμή να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που ταξιδεύουμε. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τα μέρη που υποτίθεται πως αγαπάμε.

