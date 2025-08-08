«Ινφλουένσερς» της κακιάς ώρας: Πήγαν να εκβιάσουν ξενοδόχο και κατέληξαν με χειροπέδες

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστικό κατάλυμα της Κρήτης με «πρωταγωνιστές» δύο αυτοαποκαλούμενους Influencer.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για μία γυναίκα από την Τσεχία (περίπου 40 χρόνων) και έναν άνδρα από το Κουβέιτ (περίπου 50 χρονών) οι οποίοι απολάμβαναν τις διακοπές τους σε κατάλυμα του δήμου Αποκόρωνα.

Λίγο πριν την αναχώρησή τους, και οι δύο είπαν στον ιδιοκτήτη του καταλύματος πως όχι μόνο δεν θα πληρώσουν για τη διαμονή τους αλλά θα προχωρήσουν σε δυσφήμηση του ξενοδοχείου του αν δεν τους δώσουν 700 ευρώ. Μάλιστα, το επιχείρημα που ανέπτυξαν ήταν πως και οι δύο είναι influencer και θα του κάνουν αρκετή ζημιά στους χιλιάδες followers που έχουν.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος μαζί με την διαχειρίστρια πήγαν και κατήγγειλαν το περιστατικό στην τουριστική αστυνομία Χανίων.

Εκεί οργάνωσαν μία επιχείρηση για την σύλληψη των δραστών καθώς πήραν προσημειωμένα χαρτονομίσματα και προχώρησαν στην καταβολή των 700 ευρώ που ζήτησαν οι influencers.

Μόλις πληρώθηκαν με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα οι αστυνομικοί έκαναν την εμφάνισή τους. Τότε το ζευγάρι αρνήθηκε να παρουσιάσει στοιχεία και αντιστάθηκε στην σύλληψη ενώ έβγαλαν το κινητό τους και άρχισαν να βιντεοσκοπούν τους αστυνομικούς.

Τελικά οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.