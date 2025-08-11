Κόντρα Σκέρτσου-ΠΑΣΟΚ για τον τουρισμό: «Θύματα κοπτοραπτικής τα στατιστικά»

Στην αντιπαράθεσή του με την αξιωματική αντιπολίτευση επανέρχεται ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, εστιάζοντας τη φορά αυτή στα στοιχεία για τον εσωτερικό τουρισμό.

Όπως σημειώνει, αναλυτικά, σε ανάρτησή του, «τα στατιστικά στοιχεία, όταν πέφτουν θύμα κοπτοραπτικής, μπορεί να είναι σαν τα καλοκαιρινά μαγιώ: αυτό που αποκαλύπτουν ίσως να είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης, όμως αυτό που κρύβουν είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή είναι, δυστυχώς, η χρήση της στατιστικής που κάνει το ΠΑΣΟΚ όταν επικαλείται αποσπασματικούς δείκτες για να τεκμηριώσει ότι οι Έλληνες υποφέρουν και δεν κάνουν διακοπές. Το ακούσαμε και σήμερα από στελέχη που βρίσκονταν παραδόξως και εμφανώς σε τουριστικούς προορισμούς…

Αυξήθηκαν οι τουρίστες και η δαπάνη

Ας δούμε, όμως, τι λένε τα πλήρη στοιχεία της Ελστατ από την τακτική και διαχρονική έρευνα που πραγματοποιεί για τις διακοπές των Ελλήνων για τα έτη 2015, 2019 και 2024.

2015

-3.380.943 Έλληνες και Ελληνίδες ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους

-5.452.650 προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν

-1,57 δισεκ. ευρώ δαπανήθηκαν σε ταξίδια

2019

-3.748.000 Έλληνες και Ελληνίδες ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους

-5.781.000 προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν

-2,11 δισεκ. ευρώ δαπανήθηκαν σε ταξίδια

2024

-4.196.000 Έλληνες και Ελληνίδες ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους

6.973.000 προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν

-3,25 δισεκ. ευρώ δαπανήθηκαν σε ταξίδια».

Τούτων δοθέντων, «τι προκύπτει ως συμπέρασμα από τα παραπάνω δεδομένα; Ότι με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελστατ:

+448.000 περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες (+12%) έκαναν διακοπές το 2024 συγκριτικά με το 2019 και +815.000 (+24%) συγκριτικά με το 2015.

Το 2024 πραγματοποιήθηκαν +1.192.000 περισσότερα ταξίδια για προσωπικούς λόγους (+20,6%) συγκριτικά με το 2019 και +1.520.350 (+27,9%) συγκριτικά με το 2015.

Το 2024 όσοι ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους ξόδεψαν +1,14 δισεκ. ευρώ (+54%) συγκριτικά με το 2019 και +1,68 δισεκ. ευρώ (+106%) συγκριτικά με το 2015».

«Περισσότεροι Έλληνες κάνουν διακοπές»

Και ο υπουργός Επικρατείας συνεχίζει: «Υποστηρίζει κανείς ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν πλέον να κάνουν τις διακοπές που θα ήθελαν; Ή ότι οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους πιο πλούσιους ευρωπαίους; Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν μέρος των αυξήσεων που έχουν δοθεί σε μισθούς συντάξεις τα τελευταία 5 χρόνια.

Όμως, όλο και περισσότεροι Έλληνες - για την ακρίβεια 815.000 περισσότεροι από το 2015 - κάνουν πλέον καλοκαιρινές διακοπές συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Ας περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε τα συγκριτικά στοιχεία και για τη φετινή χρονιά στην ώρα τους κι ας μην προτρέχουμε. Και πρωτίστως, ας είναι πιο προσεκτική η αντιπολίτευση στη χρήση των στατιστικών στοιχείων που κάνει, διότι η πραγματικότητα μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά σίγουρα βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο και ακόμη πιο σίγουρα δεν είναι τόσο μαύρη όσο θέλει να την παρουσιάζει».

Κλείνοντας, ο υπουργός Επικρατείας παραπέμπει και στην ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τα σχετικά στοιχεία και ημερομηνία, 24 Ιουλίου 2025.