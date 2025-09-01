Μαρινάκης για Τσίπρα: «Αντί για αυτοκριτική, ζητά από τους πολίτες να απολογηθούν»

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί πολύ αυστηρά τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023, όπου απορρίφθηκε από τους πολίτες», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Αντί να κάνει αυτοκριτική, ζητά από τους πολίτες να κάνουν εκείνοι»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε δηκτικά: «Συνήθως αυτός που φεύγει από την εξουσία κάνει αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας αντί γι’ αυτό ζητά ουσιαστικά από τους πολίτες να απολογηθούν γιατί δεν τον στήριξαν, γιατί δεν κατάλαβαν πόσο καλύτερα ζούσαν».

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν ορίζεται από τον αντίπαλό της:

«Η επιτυχία ή η αποτυχία μας δεν εξαρτάται από το ποιος θα είναι απέναντι. Η δική μας δουλειά είναι να παραδίδουμε έργο, να βελτιώνουμε τις συνθήκες ζωής, να αυξάνουμε το εισόδημα, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Από αυτό θα κριθούμε».

Τσίπρας: «Μειώσαμε τη φτώχεια, η ΝΔ την αύξησε»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του, υπεραμύνθηκε του έργου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών κάτω από το όριο της φτώχειας από 21,4% το 2015 σε 17,9% το 2019».



Και πρόσθεσε ότι «η σημερινή κυβέρνηση, που βρήκε τη χώρα εκτός Μνημονίων και με γεμάτα ταμεία, αύξησε το ποσοστό στο 19,6% το 2024».

Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας.

Το παραλάβαμε - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία - στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019.

Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας.

Αντιθέτως, η… pic.twitter.com/Y1mY4lljfV — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 31, 2025

Αντίλογος Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης αντέτεινε ότι τα στοιχεία αυτά «υπολογίζονται με βάση το διάμεσο εισόδημα, το οποίο έχει αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους 28%, ενώ ακόμη και μείον τον πληθωρισμό η αύξηση είναι σχεδόν 10%».



Παράλληλα, θύμισε ότι ο κ. Τσίπρας «ήταν ο πρωθυπουργός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα μείωνε τους φόρους αλλά τελικά επέβαλε ή αύξησε 30 φόρους, έφερε το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου και άφησε το 64% των εργαζομένων με μισθό κάτω των 1.000 ευρώ – ποσοστό που σήμερα έχει πέσει στο 46%».



Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Καλύτερα να κάνεις την αυτοκριτική σου παρά να ξαναγράφεις την ιστορία».