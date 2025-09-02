Μητσοτάκης: Δυνατό Λιμενικό σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για την Ευρώπη

«Τα υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη που υποδεχόμαστε σήμερα σηματοδοτούν την διαρκή μας δέσμευση να διατηρούμε τα ελληνικά νερά ασφαλή απλώνοντας τη νομιμότητα σε όλη την έκτασή τους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης .

«Ενσαρκώνουν τη διττή φύση της θαλάσσιας ασφάλειας. Ενώ διαθέτουν αμυντικές δυνατότητες είναι σχεδιασμένα και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Υπογραμμίζουν έτσι τη θεμελιώδη προσέγγιση της πατρίδας μας στο πρόβλημα της εποχής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θωράκιση των συνόρων μας ταυτόχρονα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Ας κρατάμε όλοι μαζί κλειστά τα αυτιά μας στην κριτική κάποιων που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς που παλεύουν στα κύματα» είπε ο Πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για «αναπαραγωγή χυδαίας προπαγάνδας των διακινητών» και πρόσθεσε:

«Δυνατό Λιμενικό στην πατρίδα μας σημαίνει μια δυνατή θαλάσσια άμυνα για ολόκληρο το ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός το πρώτο οκτάμηνο του 2025 καταγράφεται πτώση 7,2% στις αφίξεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ειδικά για την παράνομη μετανάστευση από τη Λιβύη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «αποφασιστική πρωτοβουλία» της κυβέρνησης με την αναστολή στη διαδικασία ασύλου που όπως είπε είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια σημαντική πτωτική τάση στις αφίξεις.

«Όλο τον Αύγουστο οι αφίξεις ήταν όσες μια ημέρα τον Ιούλιο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τα σκάφη τύπου «Watercat 2000 Patrol» του Λιμενικού Σώματος έχουν μήκος 19,5 μέτρα, πλάτος 5,1 μέτρα και αναπτύσουν ταχύτητα άνω των 50 κόμβων, έχουν ακτίνα δράσης 360 μίλια και φέρουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό επιτήρησης.