Η Αθήνα επιμένει για το καλώδιο: «Το έργο προχωρά βάσει του σχεδιασμού της εταιρείας»

Έντονη κινητικότητα στο Υπουργείο Εξωτερικών με τα ραντάρ της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να είναι το τελευταίο διάστημα στραμμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο στις σχέσεις με τη Λιβύη όσο και στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο μέσω του Great Sea Interconnector (GSI).

Στον απόηχο των δηλώσεων του υπουργού Οικονομικών της Μεγαλονήσου, Μάκη Κεραυνού, η Αθήνα στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα τονίζει ότι το γεωστρατηγικής σημασίας έργο εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και παράλληλα επιμένει ότι οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου θα συνεχιστούν στον κατάλληλο χρόνο, με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, να τονίζει τη συνεχή στήριξη των Βρυξελλών στον GSI και να παραπέμπει στις σχετικές δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων. Σε ότι αφορά την καθυστέρηση, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, επανέλαβε πως ο σχεδιασμός για το υποθαλάσσιο καλώδιο «προχωρά βάσει του σχεδιασμού της εταιρείας».

Να σημειωθεί ότι χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας «φωτογράφισε» τον ΑΔΜΗΕ, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ισχυρίζεται πως «ο ΑΔΜΗΕ είναι εκείνος που πρέπει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, ώστε η Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που της αναλογούν». Από την πλευρά του, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θεωρεί ότι υπάρχουν υποχρεώσεις της Λευκωσίας που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Στην Αθήνα για θαλάσσιες ζώνες και μεταναστευτικό ο υιός Χαφτάρ

Την ίδια στιγμή, σε συνέχεια των επισκέψεων του Γιώργου Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη, την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο γιός του ισχυρού άνδρα της Δυτικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο Μπελκασίμ Χαφτάρ με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα συναντηθεί την Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, με τον έλληνα υπουργό. Δυο εβδομάδες αργότερα το κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών θα περάσει και ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης της Τρίπολης, Ταχέρ Αλ Μπαούρ, όπου εκτός των διμερών σχέσεων, επί τάπητος θα τεθεί το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Όπως έγινε γνωστό, μέσα στον Αύγουστο συγκροτήθηκαν οι τεχνικές επιτροπές Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης και πλέον μένει να οριστεί η ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων, αρχικά από την πλευρά της Τρίπολης. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με την Αθήνα, θα είναι διερευνητικές και θα διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο.

Στον αντίποδα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι χειροπιαστό, πρόθεση του υπουργείου Εξωτερικών είναι ανάλογες συζητήσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών να ξεκινήσουν και με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μπελκασίμ Χαφτάρ ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται το μεταναστευτικό και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως τόνισε η Λάνα Ζωχιού, μετά την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη οι παράνομες ροές προς την Κρήτη παρουσιάζουν κατακόρυφη μείωση, ενώ πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε - επί ελληνικού εδάφους - ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης 48 στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής και θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και δεύτερος κύκλος.