«Βόμβα» Χριστοδουλίδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

«Βόμβα» από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανοίγει φάκελο για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. «Δεν θα επιτρέψουμε καμία σκιά πάνω από τη φήμη και την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε με νόημα, προειδοποιώντας, όσους «παίζουν με μεγάλα λόγια» - ανάμεσα τους και τον υπουργό της κυβέρνησής του, Μάκη Κεραυνό - ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω.

Το έργο σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Παρά τη στρατηγική του σημασία, το φιλόδοξο έργο σκοντάφτει σε καθυστερήσεις, έρευνες και πολιτικές τριβές. Ο Χριστοδουλίδης επανέλαβε πως η Λευκωσία έχει «ενιαία και ξεκάθαρη θέση» και ότι ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Ωστόσο, παραδέχθηκε πως οι έρευνες –τόσο για το καλώδιο όσο και για το Βασιλικό– προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις.

Κεραυνός «παγώνει» τα 25 εκατ.

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, παραμένει αμετακίνητος: δεν θα συναινέσει στην εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ που αναμένει ο ΑΔΜΗΕ, παρά το πλαίσιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι δύο κυβερνήσεις τον Σεπτέμβριο του 2024. Επικαλείται μελέτες που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου, προκαλώντας όμως δυσφορία στην Αθήνα.

Αντιδράσεις στην Ελλάδα

Σαφές μήνυμα έστειλε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης: «Το καλώδιο είναι πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας, όχι ένα εθνικό σχέδιο της Ελλάδας. Η Κύπρος είναι αυτή που ωφελείται κυρίως». Αμφίσημες δηλώσεις του υπ. Οικονομικών της Κύπρου οι οποίες προκαλούν ερωτήματα, η τοποθέτηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως η Αθήνα παραμένει σταθερά υπέρ της ολοκλήρωσης του έργου, αλλά οι Έλληνες φορολογούμενοι δεν θα επωμιστούν μόνοι τους το κόστος.

Το διακύβευμα

Η ηλεκτρική διασύνδεση υπόσχεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και να ενισχύσει την ασφάλεια της Ελλάδας. Όμως, οι καθυστερήσεις και οι τριγμοί στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας απειλούν να το μετατρέψουν σε νέο πεδίο έντασης.