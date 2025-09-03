Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εξουδετερώσει τις «νάρκες» πριν τη ΔΕΘ - Έρχεται τσουνάμι στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Να κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερα μέτωπα, προκειμένου να περάσει το μήνυμα της σημαντικής μείωσης της άμεσης φορολογίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) χωρίς…παράσιτα ή δυσάρεστες παρεμβολές επιχειρεί τα τελευταία 24ώρα το Μέγαρο Μαξίμου.

Με δεδομένη την κρισιμότητα της συγκυρίας και παράλληλα με τις πυρετώδεις προετοιμασίες για την πρωθυπουργική παρέμβαση το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να εξουδετερώσει δυνητικές…νάρκες, επιχειρώντας να στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών αποκλειστικά και μόνο στις σημαντικές, όπως τις περιγράφουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, φοροελαφρύνσεις.

Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τους «εκατομμυριούχους» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι χθεσινές δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη περί καταλογισμού 22,7 εκατομμυρίων ευρώ από τη δήμευση περιουσίας 1036 «κόκκινων» ΑΦΜ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως φαίνεται στο μέτωπο των παράνομων εισπράξεων από τα κονδύλια θα υπάρξει ηχηρή συνέχεια όπως είπε ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Action 24. «Θα εκπλαγούμε με όσα θα δούμε μπροστά μας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πρώτη στιγμή, εξάλλου, το Μέγαρο Μαξίμου, που αντελήφθη πως το πάρτι, που στήθηκε με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κηλίδωσε την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, τράβηξε τη γραμμή άμυνας στην επανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων αποζημιώσεων και στην ακολούθως απονομή τους στους πραγματικούς δικαιούχους τους.

«Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαίωσε ότι «τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν με τον τρόπο, που προβλέπει ο νόμος, στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Μπαράζ παρεμβάσεων για την ακρίβεια

Μόλις λίγα 24ωρα πριν, ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε προειδοποιήσει με αυστηρό ύφος τους παρόχους ενέργειας να μεριμνήσουν, ώστε να μεταφερθεί στις τιμές λιανικής του Σεπτεμβρίου, η σημαντική μείωση στις αντίστοιχες της χονδρικής τον Αύγουστο αντιλαμβανόμενος ότι η αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα κινδυνεύει να εξανεμιστεί την ακρίβεια και στον τομέα της ενέργειας.

Προχθές, εξάλλου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έσπευσε να ξεκαθαρίσει στη Βουλή ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να καταργήσει το μέτρο της απαγόρευσης των προωθητικών ενεργειών σε προιόντα στα οποία έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις και ότι εξετάζει την επέκταση του όχι μόνον σε ό,τι αφορά το χρονικό του όριο, αλλά και στη διάρκεια εφαρμογής του.

Ούτως ή άλλως, εντός Οκτωβρίου θεσπίζεται η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της αγοράς, την ώρα που το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει ζητήσει από τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων αποκλιμάκωση τιμών σε 1000 κωδικούς.

Συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Πάντως, ελάχιστα 24ώρα πριν από την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός προεδρεύει το απόγευμα της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής ( ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ) με κύριο αντικείμενο στην ατζέντα την ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου, θέμα, που αναμένεται να εισηγηθεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Αναφορικά με το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν «μόνιμες παρεμβάσεις, που θα βελτιώσουν τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης, με έμφαση στις οικογένειες» και εξηγούν ότι «δίνεται έμφαση στη μείωση των άμεσων φόρων γιατί αυτή θα περάσει άμεσα στις τσέπες όλων των Ελλήνων που πληρώνουν φόρους, σε αντίθεση με τη μείωση των έμμεσων φόρων η οποία τις περισσότερες φορές ενθυλακώνεται από τους ενδιάμεσους».