Ο χάρτης με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη «φαγώθηκαν» τα 17 από τα 22,7 εκ. ευρώ

Εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν από αγρότες και κτηνοτρόφους στο μεγάλο σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Κρήτη να ανακηρύσσεται... πρωταθλήτρια στα ποσά που εισπράχθηκαν παρανόμως.

Στην υπόθεση που ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ως «πληγή για την ελληνική κοινωνία», έχουν εξεταστεί δεδομένα από 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για την περίοδο 2019-2024. Από αυτές τις αιτήσεις, σε 6.354 ΑΦΜ πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έλεγχοι και εντοπίστηκαν κραυγαλέες παρανομίες σε 1.036 Αριθμούς Φορολογικούς Μητρώου, και καταλογίστηκαν πρόστιμα τα οποία θα επιστραφούν αφού δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει ο αναλυτικός πίνακας με τον πανελλαδικό «χάρτη παρανομιών ΟΠΕΚΕΠΕ», στον οποίο η Κρήτη κατέχει μακράν τη θέση του αρνητικού πρωταθλητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πανελλαδικά το ποσό που χάθηκε, ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ, (για την ακρίβεια 22.667.522,17 εκατ. ευρώ).

Η εικόνα που αποτυπώνεται στον πίνακα είναι σοκαριστική. Από τις συνολικά 1.036 περιπτώσεις καταγγελιών με θετικό αποτέλεσμα (δηλαδή, επιβεβαιωμένη οικονομική ζημιά), οι 850 (ποσοστό 82%) καταγράφηκαν στην Κρήτη. Αυτό το νούμερο αντιστοιχεί στο τεράστιο ποσό των 17.234.489,85 ευρώ, καθιστώντας τη νησιωτική Περιφέρεια ως την αρνητική πρωταγωνίστρια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πανελλαδικός «χάρτης παρανομιών» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι «μεγάλες» και οι «μικρές» απάτες

Ο πίνακας διαχωρίζει τις περιπτώσεις σε δύο κατηγορίες: αυτές που η ζημιά είναι άνω των 20.000 ευρώ και αυτές που είναι κάτω των 20.000 ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά, όπως προκύπτει από την έρευνα, αφορούν 343 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 273 (ποσοστό 79%) εντοπίζονται στην Κρήτη.

Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Αττικής, οι περιπτώσεις με θετικό αποτέλεσμα ήταν μόλις 46, με συνολικό ποσό ζημίας 761.250,8 ευρώ. Στην Κεντρική Μακεδονία, οι 53 περιπτώσεις αντιστοιχούν σε ζημία σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ στη Δυτική Ελλάδα, 16 περιστατικά οδήγησαν σε απώλεια 382.544,81 ευρώ.