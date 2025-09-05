«Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μας στοχοποιούν κάθε μέρα»: Οργή κτηνοτρόφων στην Κρήτη που έκλεισαν τον ΒΟΑΚ

«Μπλόκο» στον ΒΟΑΚ πραγματοποίησαν από το πρωί της Παρασκευής (5/9) κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει για τα αιτήματα του κλάδου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση που βιώνουν, αφενός με τις καθυστερήσεις στην πληρωμή προγραμμάτων και επιδοτήσεων, αφετέρου με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημά τους. Την ίδια ώρα εκφράζουν επίσης τη διαμαρτυρία τους για την στοχοποίηση του κλάδου -με αφορμή και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- που τους έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής οδού. Το μπλόκο άνοιξε κάποια στιγμή για να περάσουν δύο τουριστικά λεωφορεία και στη συνέχεια «έκλεισε» ξανά. Οι συγκεντρωμένοι άφησαν επίσης να περάσει ένα ασθενοφόρο.

Φωτό: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Φωτό: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

«Δεν μπορούν να μας στοχοποιούν κάθε μέρα»

«Δεν μπορούν να μας στοχοποιούν κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Τα οχήματα κτηνοτρόφων από Ηράκλειο και Ανώγεια, από νωρίς είχαν παραταχθεί στις δύο πλευρές του δρόμου, στο ύψος του κόμβου του Παλιοκάστρου. Λίγη ώρα αργότερα προστέθηκαν και κτηνοτρόφοι από Ρέθυμνο και Λασίθι. Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς και δυνάμεις της Αστυνομίας για την αποφυγή προβλημάτων.

Φωτό: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Στο σημείο της συγκέντρωσης έγιναν συζητήσεις για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια. Εάν δηλαδή κατέβουν στο Ηράκλειο με μηχανοκίνητη πορεία ή θα κινηθούν προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και γενικότερα πώς θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Εκεί βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Ρεθύμνου Μανόλης Χνάρης, αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης.

Τελικά αποφασίστηκε να μείνουν εκεί, διατηρώντας το μπλόκο στον ΒΟΑΚ, ενώ αντιπροσωπεία τους αποτελούμενη από 5 προέδρους συλλόγων, μεταβαίνει στην Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.