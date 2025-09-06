Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όσοι πήραν παράνομα χρήματα, θα τα επιστρέψουν»

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, εξαίροντας την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όσοι πήραν παράνομα χρήματα να τα επιστρέψουν.



Ο κ. Τσιάρας δήλωσε μάλιστα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να «στηθεί» ένας ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με συνθήκες διαφάνειας και δικαιοσύνης, ο οποίος θα δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς.



Συντονισμένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μοντέλου ελέγχου

Αναλυτικά, ο υπουργός σε δηλώσεις από την 89η ΔΕΘ ανέφερε: «Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα. Να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα λειτουργεί με εντελώς διαφορετικά δεδομένα στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, με πραγματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, με διαδικασίες οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα της απόλυτης διαφάνειας, αλλά βεβαίως και μέσα από ένα μοντέλο το οποίο υπαγορεύει η σύγχρονη πραγματικότητα και οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί».



Ο υπουργός, επεσήμανε δε ότι το προηγούμενο διάστημα, καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μοντέλου ελέγχου, τα ευρήματα του οποίου έχουν ήδη παρουσιαστεί, ενώ, όπως ανέφερε, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες επιστροφής επιδοτήσεων που ελήφθησαν παρανόμως.