ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρεμιέρα για την Εξεταστική Επιτροπή με κόντρα για το μονοκομματικό προεδρείο

Στο τιμόνι της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, δικηγόρος Ανδρέας Νικολακόπουλος (με 18 θετικές ψήφους), αντιπρόεδρος εξελέγη η Μαρία Συρεγγέλα (με 17 ψήφους) και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη (επίσης με 17 ψήφους). Εισηγητής της πλειοψηφίας έχει οριστεί ο Μακάριος Λαζαρίδης.



Το αίτημα της αντιπολίτευσης - μείζονος και ελάσσονος - για διακομματικό προεδρείο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, η οποία επικαλέστηκε το προηγούμενο των Εξεταστικών Επιτροπών.



Σημειωτέον, πως υπέρ του «γαλάζιου» Ανδρέα Νικολακόπουλου ψήφισε και ο εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ, Νίκος Βρεττός. Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, εξήγησε τη στάση του στη ψηφοφορία, επισημαίνοντας πως αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο, διαφωνεί ωστόσο με το μονοκομματικό προεδρείο.



«Ό,τι και εάν μεθοδεύσει το Μέγαρο Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί» δήλωσε στις κάμερες έξω από τη Βουλή η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Περιμένουν πολλές εκπλήξεις το ΠΑΣΟΚ...», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας πως στη ΝΔ επιθυμούν να χυθεί άπλετο φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνώσα παράταξη δεν έχει κάτι να φοβηθεί, αντιθέτως είναι αποφασισμένη να συμβάλει με υπευθυνότητα στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.



«Αφού αρνήθηκαν πρώτα τη συγκρότηση προανακριτικής που ζητούσε η ευρωπαία εισαγγελέας, αρνήθηκαν σήμερα και το διακομματικό προεδρείο. Ο σκοπός είναι προφανής, να ελέγξουν έγγραφα και μάρτυρες», ήταν το πρώτο σχόλιο του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη.



Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, θα συζητηθούν όλα τα διαδικαστικά ζητήματα, ενώ στο τρίτο ραντεβού των μελών της επιτροπής θα τεθούν επί τάπητος οι λίστες των μαρτύρων των κομμάτων.



Από την κεντροδεξιά παράταξη κάνουν λόγο για μια «δυναμική» λίστα μαρτύρων, εξηγώντας πως αυτή θα παραμείνει ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας.