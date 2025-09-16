ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτός εξεταστικής ο Βρεττός της Νίκης επειδή υπερψήφισε τον «γαλάζιο» πρόεδρο

«Με το καλημέρα» άρχισαν τα παρατράγουδα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η οποία θα διερευνήσει την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση της νωρίς το πρωί της Τρίτης (16/9) η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, απομακρύνει από την επιτροπή τον βουλευτή Νίκο Βρεττό που είχε ορίσει να την εκπροσωπεί και εκκινεί διαδικασία παραπομπής του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Αιτία των νέων εσωκομματικών φουρτουνών, η «αυθαίρετη», σύμφωνα με τα «κεντρικά» του κόμματος, πρωτοβουλία του να στηρίξει με την ψήφο του την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του προέδρου.

Ο ίδιος ο Νίκος Βρεττός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήγησε πως ψήφισε υπέρ του Ανδρέα Νικολακόπουλου, καθώς αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο, διαφωνεί ωστόσο με το μονοκομματικό προεδρείο.

«Για την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η οριζόμενη από το Καταστατικό διαδικασία, για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε», τονίζεται στην ανακοίνωση της Νίκης, στην οποία επίσης επισημαίνεται πώς η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια.