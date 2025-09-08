Μυλωνάκης σε Κωνσταντοπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Νέες ακραίες θεωρίες και πολιτικό παραμύθι»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί να «δημιουργήσει το νέο πολιτικό της παραμύθι» αποδίδοντας την τακτική της στην επανεμφάνιση Τσίπρα που «εύλογα της δημιουργεί μεγάλη πίεση και την σπρώχνει σε νέες ακραίες θεωρίες».

Υπενθυμίζει επίσης πως ακριβώς μια εβδομάδα πριν είχε απαντήσει σχετικά με το «δήθεν υπόμνημα που είχα λάβει από κάποιον δήθεν σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ» σε ερώτηση που είχε κατατεθεί εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

Απάντηση στην ανάρτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου

Μια σημαντική κοινοβουλευτική εξέλιξη των τελευταίων ετών που έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη αφορά τη συνέπεια που δείχνει η Κυβέρνηση στην απάντηση των Επικαίρων Ερωτήσεων. Εποχές κατά τις οποίες μεγάλος αριθμός Επικαίρων Ερωτήσεων έμεναν αναπάντητες, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να συντρέχουν σε καμία περίπτωση οι προϋποθέσεις του Κανονισμού της Βουλής περί δικαιολογημένου κωλύματος, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, για να απαντήσει ένα μέλος της Κυβέρνησης σε οποιαδήποτε επίκαιρη ερώτηση πρέπει να έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις συναρμοδιότητας περισσοτέρων υπουργείων, οι επίκαιρες ερωτήσεις απαντώνται και οφείλουν να απαντώνται έστω κατά το μέρος της αρμοδιότητας που αφορά στον ερωτώμενο Υπουργό.

Είναι όμως προφανές ότι Ερωτήσεις που εκφεύγουν απολύτως της αρμοδιότητας της Κυβέρνησης δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Επίκαιρη Ερώτηση που μου υπέβαλλε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με την οποία απαγγέλλει κατηγορίες για «σειρά ποινικών αδικημάτων, κακουργηματικής και πλημμεληματικής φύσεως» και ερωτά αν γνωρίζω συνομιλίες βουλευτών και το περιεχόμενο τους από παρακολούθηση των βουλευτών ή από παρακολούθηση των απορρήτων ερευνών των οργάνων της Δικαιοσύνης και σε ποια μορφή διατηρώ δήθεν τις σχετικές πληροφορίες, είναι μια τέτοια περίπτωση.

Στην πραγματικότητα η Ερώτηση της κας Κωνσταντοπούλου δεν είναι καν Ερώτηση. Ακολουθεί τη γνωστή τακτική της. Εντοπίζει αστήρικτα δημοσιεύματα, σπέρνει μια θεωρία, την αναπαράγει μόνη της στη Βουλή και σε όποιο άλλο βήμα διαθέτει, παίρνει μετά τις δικές της μαρτυρίες ως δεδομένο αδιαπραγμάτευτο, φτιάχνει κατηγορητήρια και στη συνέχεια καταδικάζει όποιον θεωρεί ότι είναι εμπόδιο στα σχέδια της. Όλα αυτά στο βωμό της μικροπολιτικής σκοπιμότητας.Η Κα Κωνσταντοπούλου έχει βγάλει τα φαντασιακά συμπεράσματα της και προσπαθεί να δημιουργήσει το νέο πολιτικό της παραμύθι. Είναι προφανές ότι η απόπειρα επανεμφάνισης πρώην συντρόφων της, εύλογα της δημιουργεί μεγάλη πίεση και την σπρώχνει σε νέες ακραίες θεωρίες.

Τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζει την αλήθεια, καθώς ακριβώς πριν από μια εβδομάδα, απάντησα σχετικά με το δήθεν «υπόμνημα» που είχα λάβει από κάποιο δήθεν «σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ» σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου, συνεχίζει την εκστρατεία παραπληροφόρησης. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων. Κανένα «υπόμνημα» δεν έλαβα από «σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ». Υπήρξε η αποστολή ενός άτυπου ενημερωτικού σημειώματος για λόγους δικής μου πληροφόρησης περί της διαδικασίας πληρωμών και αγροτικών ενισχύσεων, που μου έστειλε τον Ιούνιο του 2025 ειδικός επί των αγροτικών θεμάτων συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Και ήταν απολύτως εύλογο να ζητήσω να ενημερωθώ για ένα θέμα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα την περίοδο εκείνη. Πάρα το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί της Κας Κωνσταντοπούλου είναι ανάξιοι απάντησης, δεν έχω μάθει να αφήνω σε κανέναν το χώρο να δημιουργεί σκιές.

Ως εκ τούτου της απαντώ στην ανάρτηση της και όχι στην Επίκαιρη Ερώτηση της, καθώς είναι εκτός Κανονισμού της Βουλής και έχοντας υπηρετήσει ως Γενικός Γραμματέας της Βουλής επί πέντε έτη, θεωρώ ανεπίτρεπτο να ευτελίζουμε τις διαδικασίες στο βωμό των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.Όλες οι αναφορές της Κας Κωνσταντοπούλου είναι ψευδείς και άκρως συκοφαντικές.Όλα τα δήθεν ερωτήματα της είναι άνευ αντικειμένου και παντελώς αστήρικτα και ατεκμηρίωτα. Χωρίς κανένα πραγματικό δεδομένο. Καμία ενημέρωση δεν είχα και κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στη Βουλή και αφορά δικαστική έρευνα του 2022 που έχει συσχετιστεί με έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που είναι σε εξέλιξη.

Της θυμίζω δε ότι το 2022 υπηρετούσα στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής.Θεωρώ φυσικά άνευ σχολιασμού τους δια του ερωτήματος συκοφαντικούς ισχυρισμούς της ότι δήθεν παρακολουθώ ακόμη και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, που διενεργούν την έρευνα τους, σε συνέχεια των ερευνών που έχει ξεκινήσει από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Αντιθέτως, η ελληνική Πολιτεία συνεργάζεται άψογα με το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Αν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει διαπιστώσει την τέλεση της οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης, μπορεί να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Αλλά δεν μπορεί να ευτελίζει τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρουσιαζόμενη ως δημόσια κατήγορος.