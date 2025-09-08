ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την εξεταστική της Βουλής

Αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η εξεταστική επιτροπή θα σηκώσει αυλαία την προσεχή Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου.

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής συνεδρίασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας και σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, η εξεταστική θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα, με τις εργασίες της να έχουν διάρκεια τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Η εξεταστική θα απαρτίζεται από 31 μέλη και για τη θέση του προέδρου προορίζεται ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος. Το προεδρείο θα συμπληρώσουν οι Μαρία Συρεγγέλα και Ιωάννα Λυτρίβη.

Μέλη ορίστηκαν ακόμη οι βουλευτές της ΝΔ Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Μίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου και Φίλιππος Φόρτωμας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, από το ΠΑΣΟΚ θα στελεχώσουν την εξεταστική επιτροπή οι Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιωτης και Ανδρέας Πουλάς.

Την ίδια στιγμή ορίστηκε για τις 19 Σεπτεμβρίου η δημόσια συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την κλήρωση των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου που θα κληθεί να ελέγξει την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή για τα Τέμπη.