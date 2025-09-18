Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας τσακώθηκαν για το… τρίτο τραπέζι πίστα

Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κοινοβουλευτικών συντακτών, των υπαλλήλων, αλλά και των αστυνομικών της Βουλής αρπάχτηκαν για την… καρέκλα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας.



Ο εκπρόσωπος του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή επέλεξε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγόρησε πως… εισπήδησε στις θέσεις του, κόντρα σε όσα επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη.



«Είναι ασέβεια, είναι ασέβεια αυτό που κάνετε!» φώναζε ο Κώστας Μπάρκας, με τον Βασίλη Κόκκαλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτύρονται επίσης εντόνως, με τον Αλέξανδρο Καζαμία ωστόσο να μην μετακινείται από τη θέση του.



Έξαλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζε δε στον διάδρομο πως στην Πλεύση Ελευθερίας κάνουν… δημοσκοπικά όνειρα.



«Μήπως να ερχόμαστε νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να κρατάμε θέσεις, λες και είμαστε ξανά στο δημοτικό; Μήπως να αφήνουμε και την τσάντα μας;», διερωτήθηκε.



Φαρμάκι έσταξε πάντως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας δηκτικά: «Αυτοί θέλουν και να κυβερνήσουν τη χώρα...».



Η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει αυτή την ώρα. Επί τάπητος βρίσκονται τα διαδικαστικά ζητήματα, όπως η παραίτηση των βουλευτών από τη βουλευτική αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις, αλλά και η κατάρτιση της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν.