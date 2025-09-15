ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρεμιέρα για την εξεταστική - «Μυρίζει» μπαρούτι στη Βουλή, δημόσιες οι συνεδριάσεις

Εν μέσω οργιωδών φημών και δημοσιευμάτων αναφορικώς με τη διαβίβαση νέας δικογραφίας και το ενδεχόμενο αίτημα άρσης βουλευτικών ασυλιών, εκκινεί σήμερα η κοινοβουλευτική διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Εξεταστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε κατόπιν προτάσεως της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) συνεδριάζει το μεσημέρι προκειμένου να εκλέξει το προεδρείο της, με την πρώτη μάχη να αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες με επίκεντρο την κατάρτιση της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν.

Έρχονται επεισοδιακές συνεδριάσεις

Οι ανοιχτές κάμερες προεξοφλούν επεισοδιακές συνεδριάσεις, ιδίως εάν πράγματι προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος βουλευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας.

Κατά τη σημερινή πρεμιέρα, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος θα εκλεγεί πρόεδρος της επιτροπής, αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης θα οριστεί εισηγητής της πλειοψηφίας. Ακόμη, στη μάχη θα ριχτούν και οι «γαλάζιοι» Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γιώργος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Τσαμπίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Βαγγέλης Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Άννα - Μάνη Παπαδημητρίου και Φίλιππος Φόρτωμας.

Από το ΠΑΣΟΚ το βάρος θα σηκώσουν η Μιλένα Αποστολάκη, ο Γιώργος Μουλκιώτης, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο Ανδρέας Πουλάς, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τον Νίκο Καραθανασόπουλο και τη Διαμάντω Μανωλάκου, ενώ η Ελληνική Λύση από τον Κωνσταντίνο Μπούμπα. Τη Νέα Αριστερά θα εκπροσωπήσει ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, τη Νίκη ο Νίκος Βρεττός και την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας, εκτιμάται ωστόσο πως σε ορισμένες συνεδριάσεις θα θελήσει να συμμετάσχει η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από τους ανεξάρτητους βουλευτές κληρώθηκε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, μέλος πλέον του Κινήματος Δημοκρατίας.

Η έρευνα της εξεταστικής θα εκκινήσει από το 1998, από καταβολής ΟΠΕΚΕΠΕ, και στόχος είναι να εξετασθούν τα πεπραγμένα των διοικήσεων του Οργανισμού όπως και των πολιτικών ηγεσιών του αρμόδιου υπουργείου.