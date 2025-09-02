ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βγάζουν μάτι» οι παράνομες επιδοτήσεις - Δύο άτομα σε Τρίκαλα και Κοζάνη πήραν 2 εκ. ευρώ

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατομμύρια ευρώ να έχουν μοιραστεί σε όλη τη χώρα και με περιπτώσεις αγροτών που έχουν εισπράξει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χωρίς να τα δικαιούνται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, στην Κόζανη μόνο ένα άτομο 72 ετών κατάφερε να εισπράξει παράνομα 980.000 ευρώ από τις επιδοτήσεις του Οργανισμού, ενώ στα Τρίκαλα 69χρονο άτομο αποκόμισε 620.000 ευρώ. Μάλιστα, στην Κρήτη δύο άτομα μόλις, ηλικίας 28 και 48 ετών αντίστοιχα, κατάφεραν να εισπράξουν επιδοτήσεις σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Αναλυτικότερα οι περιπτώσεις «αμαρτωλών» επιδοτήσεων που αποκαλύπτει σήμερα το flash.gr:

Άτομο 72 ετών από την Κοζάνη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000 ευρώ.

Άτομο 69 ετών από Τρίκαλα κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000 ευρώ, ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000 ευρώ.

Άτομο 28 ετών από την Κρήτη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000 ευρώ.

Άτομο 48 ετών από την Κρήτη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000 ευρώ.

Άτομο 46 ετών από το Αγρίνιο κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 110.000 ευρώ, ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.

Άτομο 46 ετών από το Μέτσοβο κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 110.000 ευρώ, ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.

Άτομο 83 ετών από την Κοζάνη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000 ευρώ.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι μόνο ένα μικρό μέρος του μεγάλου σκανδάλου, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και αναμένεται να φέρουν στο φως ακόμα περισσότερα περιστατικά παράνομων επιδοτήσεων.

Χρυσοχοΐδης: Θα δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων

Στην υπόθεση που ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ως «πληγή για την ελληνική κοινωνία», έχουν εξεταστεί δεδομένα από 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για την περίοδο 2019-2024. Από αυτές τις αιτήσεις, σε 6.354 ΑΦΜ πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έλεγχοι και εντοπίστηκαν κραυγαλέες παρανομίες σε 1.036 Αριθμούς Φορολογικούς Μητρώου, και καταλογίστηκαν πρόστιμα τα οποία θα επιστραφούν αφού δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Στην Κρήτη «φαγώθηκαν» τα 17 από τα 22,7 εκ. ευρώ

Εξαιρετικό ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει ο αναλυτικός πίνακας με τον πανελλαδικό «χάρτη παρανομιών ΟΠΕΚΕΠΕ», στον οποίο η Κρήτη κατέχει μακράν τη θέση του αρνητικού πρωταθλητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πανελλαδικά το ποσό που χάθηκε, ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ, (για την ακρίβεια 22.667.522,17 εκατ. ευρώ).

Η εικόνα που αποτυπώνεται στον πίνακα είναι σοκαριστική. Από τις συνολικά 1.036 περιπτώσεις καταγγελιών με θετικό αποτέλεσμα (δηλαδή, επιβεβαιωμένη οικονομική ζημιά), οι 850 (ποσοστό 82%) καταγράφηκαν στην Κρήτη. Αυτό το νούμερο αντιστοιχεί στο τεράστιο ποσό των 17.234.489,85 ευρώ, καθιστώντας τη νησιωτική Περιφέρεια ως την αρνητική πρωταγωνίστρια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.