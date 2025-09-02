Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: 1 στους 6 έκλεβε - Δεσμεύσεις περιουσίας για 22,7 εκατ. σε λογαριασμούς

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά 6534 ΑΦΜ, κυρίως φυσικών προσώπων, που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως 22.667.522,17 εκατ. ευρώ.

«Η υπόθεση πλήγωσε την κοινωνία»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την υπόθεση «πληγή για την ελληνική κοινωνία», τονίζοντας ότι οι δημόσιοι πόροι – είτε εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί – πρέπει να κατευθύνονται στη στήριξη της αγροτικής οικονομίας και όχι στον παράνομο πλουτισμό ορισμένων.

«Καθήκον της Πολιτείας είναι να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Η νομιμότητα και η ασφάλεια είναι κοινή μας υπόθεση – Κοινωνίας και Πολιτείας», σημείωσε.

Η έρευνα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από συνεργασία ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με εντολή του πρωθυπουργού. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και ποινική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Με παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα, ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων στον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται σοβαρά αδικήματα όπως:

εγκληματική οργάνωση,

απάτη σχετική με επιχορηγήσεις,

πλαστογραφία,

συνέργεια ή ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις.

Τα ευρήματα

Η έρευνα μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι εξαπάτησης, όπως:

παραποίηση κυριότητας αγροτεμαχίων,

δηλώσεις εκμετάλλευσης γης αποβιωσάντων,

ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου,

αιτήσεις από πρόσωπα χωρίς τα απαιτούμενα κριτήρια.

Συνολικά εξετάστηκαν δεδομένα από 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για την περίοδο 2019-2024. Ήδη έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία υπόπτων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη δημιουργία ειδικής ομάδας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Επόμενα βήματα

Η ειδική ομάδα θα έχει ως αποστολή την επικαιροποίηση των κριτηρίων ελέγχου, την ανίχνευση εγκληματικών ομάδων που δρούσαν οργανωμένα και τον εντοπισμό νέων μεθόδων απάτης.

«Η Πολιτεία θα συνεχίσει να ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου με σύγχρονα μέσα και ανθρώπους αφοσιωμένους στο καθήκον τους», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.