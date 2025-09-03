Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την «πρωταθλήτρια» Κρήτη μέχρι την αγρότισσα με το 1 εκατ. ευρώ

Μορφή «χιονοστιβάδας» παίρνουν οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων να προκαλούν «ίλιγγο». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «πρωταθλήτρια» στη λίστα με το μεγάλο «φαγοπότι» είναι η Κρήτη, καθώς εκεί εντοπίστηκαν οι 850 από τους 1.036 ΑΦΜ.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε η είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων, ξεχωρίζει η υπόθεση μίας 72χρονης από την Δυτική Μακεδονία που εισέπραξε το ποσό των 980.000 ευρώ, ενός 69χρονου Τρικαλινού που εισέπραξε 620.000, με τη συνολική επιδότηση να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.



Μάλιστα, στην Κρήτη δύο άτομα μόλις, ηλικίας 28 και 48 ετών αντίστοιχα, κατάφεραν να εισπράξουν επιδοτήσεις σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Στο Αγρίνιο, 46χρονος εξασφάλισε 110.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό που του αποδόθηκε να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχο όφελος είχε και 46χρονος από το Μέτσοβο. Επίσης, στην Κοζάνη, 83χρονος εισέπραξε παράνομα περίπου 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις «αμαρτωλών» επιδοτήσεων που αποκάλυψε το flash.gr:

Άτομο 72 ετών από την Κοζάνη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000 ευρώ.

Άτομο 69 ετών από Τρίκαλα κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000 ευρώ, ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000 ευρώ.

Άτομο 28 ετών από την Κρήτη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000 ευρώ.

Άτομο 48 ετών από την Κρήτη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000 ευρώ.

Άτομο 46 ετών από το Αγρίνιο κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 110.000 ευρώ, ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.

Άτομο 46 ετών από το Μέτσοβο κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 110.000 ευρώ, ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.

Άτομο 83 ετών από την Κοζάνη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000 ευρώ.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι μόνο ένα μικρό μέρος του μεγάλου σκανδάλου, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και αναμένεται να φέρουν στο φως ακόμα περισσότερα περιστατικά παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων θα δεσμευτούν και θα επιστραφούν τα χρήματα, τονίζοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «αποτελεί πληγή για την ελληνική κοινωνία».

Τα 4+1 βήματα της απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του ΠολίτηΜιχάλης Χρυσοχοϊδης το «μοτίβο» της απάτης που ακολουθούσαν οι παραβάτες περιελάμβανε:



• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Στην Κρήτη «φαγώθηκαν» τα 17 από τα 22,7 εκ. ευρώ

Εξαιρετικό ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει ο αναλυτικός πίνακας με τον πανελλαδικό «χάρτη παρανομιών ΟΠΕΚΕΠΕ», στον οποίο η Κρήτη κατέχει μακράν τη θέση του αρνητικού πρωταθλητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πανελλαδικά το ποσό που χάθηκε, ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ, (για την ακρίβεια 22.667.522,17 εκατ. ευρώ).

Η εικόνα που αποτυπώνεται στον πίνακα είναι σοκαριστική. Από τις συνολικά 1.036 περιπτώσεις καταγγελιών με θετικό αποτέλεσμα (δηλαδή, επιβεβαιωμένη οικονομική ζημιά), οι 850 (ποσοστό 82%) καταγράφηκαν στην Κρήτη. Αυτό το νούμερο αντιστοιχεί στο τεράστιο ποσό των 17.234.489,85 ευρώ, καθιστώντας τη νησιωτική Περιφέρεια ως την αρνητική πρωταγωνίστρια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.