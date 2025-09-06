ΔΕΘ: «Φρούριο» το κέντρο της Θεσσαλονίκης - Ξεκίνησαν οι πρώτες συγκεντρώσεις

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για την ομιλία, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει λάβει δρακόντεια μέτρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Μάλιστα, ο χώρος γύρω από το Βελλίδειο Μέγαρο μετατρέπεται σιγά σιγά σε φρούριο, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ομιλία του πρωθυπουργού.



Σε ισχύ τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. που είχαν ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονται ήδη σε ισχύ, ενώ υπενθυμίζουμε ότι έχουν προγραμματιστεί αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις από συνδικάτα, εργατικά σωματεία, φορείς, συλλογικότητες και κόμματα.



Επί ποδός θα βρίσκονται όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις στην Θεσσαλονίκη, όση ώρα θα μιλάει ο πρωθυπουργός. Επισημαίνεται ότι μεταφέρθηκαν διμοιρίες ΜΑΤ ακόμη και από γειτονικούς νομούς, αλλά και από υπηρεσίες της Αττικής.



Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στην Αθήνα συγκέντρωση για τα Τέμπη.

Drones, «αύρες» και 3.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί για τη «φρούρηση» της συμπρωτεύουσας. Μέσα στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται πολλά drones, θωρακισμένα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού και δύναμη χιλιάδων αστυνομικών.

Συγκεντρώσεις και πορείες

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν απευθύνει συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει γνωστές οι εξής συγκεντρώσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων θα κινηθούν με πορεία στο κέντρο:

17:00: Στην Πλατεία Λευκού Πύργου θα συγκεντρωθούν οι μελισσοκόμοι

17:30: Κάλεσμα του ΠΑΜΕ στην Πλατεία της ΧΑΝΘ

18:00: στο Άγαλμα του Βενιζέλου, από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Στην Καμάρα στις θα συγκεντρωθούν άτομα που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο

19:00: υπάρχει διαδικτυακό κάλεσμα στον Λευκό Πύργο από άτομα προσκείμενα στον πατριωτικό χώρο (διαμαρτύρονται, όπως αναφέρουν, για τον «Προσωπικό Αριθμό και την παράνομη μετανάστευση»)

Την ίδια ώρα στην Πλατεία της ΧΑΝΘ θα συγκεντρωθούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

Στο μεταξύ, απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 3 το απόγευμα - ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους - ισχύει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής δρόμους: Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ' Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.



Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές και συγκεκριμένα από ανατολικά προς δυτικά μέσω Κατσιμίδη - Περιφερειακής Οδού - Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες), ενώ από δυτικά προς ανατολικά μέσω 26ης Οκτωβρίου - Λαγκαδά - Περιφερειακής Οδού και Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας θα βρίσκονται σε καίρια σημεία και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.