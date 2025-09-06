Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Προσαγωγές και συλλήψεις από την ΕΛΑΣ - Είχαν από γκαζάκια μέχρι... σφυρί

Σε 25 προσαγωγές και τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ ενώ είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, η οποία είχε προγραμματιστεί την ώρα που ο πρωθυπουργός θα μιλά στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, στο κέντρο της Αθήνας συνελήφθησαν δύο άτομα από αστυνομικούς ομάδας προελέγχων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και από την Ομάδα ΔΙΑΣ.

Συγκεκριμένα, στην κατοχή ενός 20χρονου βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, Full Face και γάντια, ενώ ένας 17χρονος είχε ένα σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Φωτ.: ΕΛΑΣ