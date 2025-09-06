Αθήνα: Ένταση στη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Χειροβομβίδες κρότου λάμψης έξω από τη Βουλή

Με ένταση ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών καθώς επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τη Βουλή, όταν ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των συγγενών των θυμάτων.

Μάλιστα, χειροβομβίδες κρότου λάμψης έπεσαν στο σημείο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, την ώρα που ο κόσμος αποχωρούσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκέντρωση αυτή συμπίπτει με την ομιλία του πρωθυπουργού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, όπως εκτιμά η ΕΛΑΣ, περίπου 5.500 άτομα έχουν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί 25 προσαγωγές και 4 συλλήψεις πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση.

Φωτογραφία: flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται ομιλίες από συγγενείς των θυμάτων ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις διεξάγονται σήμερα και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μαζευτήκατε εδώ και σε κάθε πλατεία για να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, μια φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει», τόνισε στην ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από τη συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου, ενώ λίγο πριν τις 19:30 έκλεισε και η Βασιλίσσης Σοφίας.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού

Τη σημερινή κινητοποίηση στο Σύνταγμα κάλεσε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτηση που είχε κάνει στο Twitter.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού έγραφε:

«Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ !

Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…

ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα Ελλάδα που συγκλόνισε την και μας κατέκαψε τα παιδιά… Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα ο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ.

Χωρίς να μας απαντήσει 2,5 χρόνια μετά «τι έκαψε ζωντανά τα παιδιά μας;» και ΧΩΡΙΣ έρευνα για το παράνομο φορτίο!

Έκλεισε λίγες ώρες πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους ! Χωρίς να περιλαμβάνει το πόρισμα που μιλάει για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες σε ακόμη 12 σημεία!!!

Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε. Δεν υπάρχει καμία προσδοκία ότι οι Θεσμοί και η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης θα υπερασπιστούν το Δίκαιο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις έπραξαν το αναμενόμενο!

Παρανόμως κινήθηκαν με τον πιο αθέμιτο και ανεπίτρεπτο τρόπο για την κοινωνία, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη μνήμη των νεκρών μας! Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε όλοι μας στους συμπολίτες μας.

Σε κάθε γονιό, σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής της χώρας. Σε κάθε ευσυνείδητο δημοσιογράφο και δικαστικό λειτουργό, που οδηγείται από την ψυχή και τον ήθο του. Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!

Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και τη σωματική μας υγεία! Αυτό είναι η ζωή μας.

Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας! Βγαίνουμε στους δρόμους! Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για τη θλιβερή και την ψευτικη «πραγματικότητα» που μας επιβάλλουν την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα.

Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη. Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί μπουνά! Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί μπουνά!

6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες ! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Όλοι μαζί για το δικαίωμα στην αληθινή ζωή! Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη!

Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια! Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο... Το δικαίωμα στα όνειρα και την ελπίδα.

Η ζωή είναι ελπίδα, είναι όνειρο, είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα μας βρει στο δρόμο ως ένα ! Στο σημείο που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή… ας κινηθούμε για τη μνήμη των νεκρών μας… για τη μνήμη όλων όσοι βίωσαν το άδικο και όλοι όσοι αποκλείστηκαν από τη ζωή για ένα δικό μας καλύτερο αύριο…

Χωρίς χρώματα Χωρίς κόμματα Χωρίς συμφέροντα Μόνο για το καλό Το Ανώτατο Καλό».