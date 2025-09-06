Βόλος: Νεόνυμφοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση για τα Τέμπη

Σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.



Όμως, η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο «τράβηξε» τα βλέμματα καθώς είχε κάτι το διαφορετικό.



Όπως σημειώνει το τοπικό μέσο gegonota.news, ένα ζευγάρι νεόνυμφων παρευρέθηκε στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη, που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο, στο κέντρο του Βόλου.



Το ζευγάρι έφτασε στην συγκέντρωση με το κοστούμι και το νυφικό. Η νύφη διένυσε 300 μέτρα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και έφτασε μαζί με τον σύζυγό της στην κινητοποίηση.

Μόλις οι συγκεντρωμένοι το αντιλήφθηκαν αποθέωσαν τους νεόνυμφους που έδωσαν τον «παρών» στην συγκέντρωση ακόμη και σε μια τόσο σημαντική γι' αυτούς ημέρα!

Με επεισόδια διαλύθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) διαλύθηκε εξαιτίας των επεισοδίων που εκτυλίχτηκαν. Τουλάχιστον 4 συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές πραγματοποίησαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα.