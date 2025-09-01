Τέμπη: Στην αντεπίθεση η οικογένεια του μηχανοδηγού - Αγωγές σε όσους μιλούσαν για λαθρεμπόριο

Μετά το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την τραγωδία στα Τέμπη, το οποίο αναφέρει ότι δεν υπήρχε καύση και εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία, η οικογένεια του νεκρού μηχανοδηγού περνά στην αντεπίθεση και ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον εκείνων που μιλούσαν για λαθρεμπόριο.

Την αποκάλυψη έκανε ο δικηγόρος της οικογένειας, Λεωνίδας Κουμπούρας, ο οποίος εξήγησε ότι «μπαίνει επί της ουσίας ταφόπλακα στη θεωρία, όπως διατυπώθηκε, του παράνομου φορτίου».



«Περιμέναμε να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία, όπως και ολοκληρώθηκε. Πλέον έχουμε όλο το υλικό και μπορούμε να δούμε τις επόμενες ενέργειές μας, διότι είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο προκειμένου ορισμένοι να υποστηρίξουν τις αβάσιμες θεωρίες τους και έχοντας και οπωσδήποτε πολιτικές επιδιώξεις να συνδέουν τον νεκρό μηχανοδηγό με δήθεν αδικήματα λαθρεμπορίας και να προσπαθούν να καταστρέψουν επί της ουσίας μία ολόκληρη οικογένεια και να αμαυρώνουν έτσι τη μνήμη του νεκρού παιδιού τους», ανέφερε ο κ. Κουμπούρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για πολιτικούς, δημοσιογράφους, αλλά και τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι όπως είπε χαρακτηριστικά «τοποθετούσαν μπιτόνια μέσα σε καμπίνες».

Έσπαγαν τις εικόνες από το εκκλησάκι

Ο Λεωνίδας Κουμπούρας αποκάλυψε εξάλλου ότι άγνωστοι βανδάλισαν δύο φορές το εκκλησάκι που έφτιαξαν οι οικογένειες των νεκρών μηχανοδηγών στον τόπο του δυστυχήματος. «Έχουν φτάσει στο σημείο να σπάνε και τις εικόνες που είχαν στηθεί στο συγκεκριμένο σημείο της τραγωδίας, στον τόπο του δυστυχήματος. Όλα αυτά είναι απόρροια του κλίματος, το οποίο είχε δημιουργηθεί».

«Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο προκειμένου κάποιοι να στηρίξουν τις αβάσιμες κατηγορίες τους και με πολιτικές επιδιώξεις να συνδέουν τον νεκρό μηχανοδηγό με λαθρεμπόριο. Θα κληθούν στα δικαστήρια να απολογηθούν για όσα έλεγαν».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του νεκρού μηχανοδηγού, που είναι και δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά, σχολίασε επίσης ότι: «Δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Καρυστιανού συμπίπτει στις απόψεις της με την κα Κωνσταντοπούλου. Είναι απαράδεκτο και για τον κύριο Πλακιά να δέχεται τέτοιου είδους αήθεις επιθέσεις και διαδικτυακά αλλά και δια του Τύπου. Είναι απαράδεκτο. Γιατί να συνδέεται ο κύριος Πλακιάς με τη Νέα Δημοκρατία και να μην συνδέεται η κυρία Καρυστιανού με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αγκαλιά με τον κύριο Αρβανίτη και όταν δεν αναφέρει πουθενά τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος κατά την άποψή μας, ως υπουργός είχε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες από τον κύριο Καραμανλή».

«Από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να χειραγωγήσουν την ανακριτική διαδικασία και να επηρεάσουν αθέμητα τους δικαστικούς άρχισαν και στοχοποιούσαν και τον κύριο Μπακαΐμη, με πληθώρα δημοσιευμάτων και φωτογραφίες, και τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, τον κύριο Τζαμαλή ομοίως και ταυτοχρόνως στο δικηγόρο του κυρίου Πλακιά έχουν γίνει και λεκτικές επιθέσεις, έχουν υποβληθεί και μηνύσεις. Άρα λοιπόν εδώ ο στόχος είναι και να αμφισβητηθεί η ανακριτική διαδικασία και εν γένει η ελληνική δικαιοσύνη».

«Παραποιήθηκαν στοιχεία στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ»

Ο Λεωνίδας Κουμπούρας σημείωσε πως στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παραποιήθηκαν τα πορίσματα των πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας. «Απεφάνθησαν αυτά τα Πανεπιστήμια ότι οι προσομοιώσεις είναι λάθος, είναι εσφαλμένες και τα αποτελέσματα τα οποία εκφέρουνε αυτές οι προσομοιώσεις του Λακαφώση θα μπορούσαν να προέλθουν και από άλλους εκατό τρόπους. Οπότε του είπανε διόρθωσέ τα, είναι λάθος όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, περιλήφθησαν αυτές οι προσομοιώσεις στο αποτέλεσμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για να έχουμε έστω αυτή την ατυχή διατύπωση, με αποτέλεσμα τα Πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας να αντιδράσουν έντονα και με τον κύριο Μαραγκό και να απαλειφθεί το όνομά τους από το πόρισμα, το τελικό».

Και συμπλήρωσε: «Αυτό που θέλω να πω για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι το εξής. Ότι ενώ είχαν όλο το ανακριτικό υλικό, όλες τις πραγματογνωμοσύνες, επέλεξαν συνειδητά και στοχευμένα και να παραποιήσουν στοιχεία και να θέσουν υπόψη τους ζητήματα τα οποία ήταν αμφισβητούμενα με αποτέλεσμα αυτά τα Πανεπιστήμια να μιλάνε για αλλοίωση αποτελεσμάτων. Η διατύπωση για την πυρόσφαιρα δεν έχει κανένα έγγραφο ούτε από Γάνδη ούτε από Πίζα ούτε από ΕΔΑΠΟ».