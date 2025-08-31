Οργισμένη απάντηση Καρυστιανού σε Παπανίκο: «Ελπίζω να είναι αυτός ο πάτος»

Με ανάρτηση που έκανε σήμερα στην πλατφόρμα X η Μαρία Καρυστιανού, εξέφρασε την οργή της κατά του γνωστού σκιτσογράφου Χρήστου Παπανίκου, ο οποίος σε νέο του σκίτσο, εμπνευσμένο από το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, καταφέρεται ειρωνικά κατά όλων όσοι ζητούν δικαιοσύνη για τους νεκρούς του πρωτοφανούς αυτού εγκλήματος.



Μάλιστα, η οργή της «μάνας των Τεμπών» είναι τέτοια, ώστε συνοδεύει την ανάρτησή της με μια φωτογραφία του Παπανίκου στο πλευρό του καταδικασμένου παιδοβιαστή Ηλία Μίχου!



Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης της Μαρία Καρυστιανού έχει ως εξής:



«Ο κ. Παπανίκος, εδώ αγκαλιά με τον ποινικά υπόλογο για παιδεραστία Μίχο, έκανε το λάθος να “παίξει” με τις τελευταίες λέξεις που ακούσαμε ως κατάθεση ψυχής που εκπνέει , λίγο πριν το τέλος !!!



Το “δεν έχω οξυγόνο” δεν είναι ατάκα. Είναι τα λόγια που έσκισαν την ψυχή μας όταν τα ακούσαμε ζωντανά και αποτελούν έκτοτε ιερό μήνυμα για τον αγώνα μας προς την δικαίωση. Η κατάχρηση τους, και της ιερότητας που πρεσβεύουν, είναι καταφανής ύβρις!



Αυτά λοιπόν τα τελευταία πριν τον θάνατο λόγια όχι μόνο δεν ακούμπησαν τον κ. Παπανίκο αλλά “έπαιξε” πάνω σε αυτά, για να μιλήσει ως αδαής περί του επιστημονικού αντικειμένου για την ύπαρξη ξυλολίου.



Δηλαδή περί του ερωτήματος για το οποίο ήδη έχουν απαντήσει ως ειδικοί (έστω και ελλιπώς) το Γενικό Χημείο του Κράτους, αλλά και ακόμη πιο πανηγυρικά ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA).



Τα λόγια είναι λίγα για να περιγράψουν την έκπτωση αξιών που ζούμε σε κάθε επίπεδο και με πάσα μορφή.



Ελπίζω να είναι αυτός ο πάτος, διότι δεν ξέρω πόσα άλλα έκτροπα μπορεί να αντέξει η ελληνική κοινωνία».

Ο κ. Παπανίκος, εδώ αγκαλιά με τον ποινικά υπόλογο για παιδεραστία Μίχο, έκανε το λάθος να «παίξει» με τις τελευταίες λέξεις που ακούσαμε ως κατάθεση ψυχής που εκπνέει , λίγο πριν το τέλος !!!

Το «δεν έχω οξυγόνο» δεν είναι ατάκα. Είναι τα λόγια που έσκισαν την ψυχή μας όταν… pic.twitter.com/NigaSWvrVK — Maria Karystianou (@mkaristianou) August 31, 2025